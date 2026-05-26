Cote d'Ivoire: Développement sportif - Lakota ambitionne de créer un centre de formation de football de niveau international

La commune de Lakota veut faire émerger une nouvelle génération de talents ivoiriens. Le 22 mai 2026, lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan-Cocody, le maire Arthur Prince-Richard Dalli et ses partenaires ont présenté un projet de centre de formation de football inspiré des standards européens.

Cette initiative, portée avec Valérie Raphoz et Nabil, vise à offrir aux jeunes Ivoiriens un encadrement professionnel, éducatif et sportif de haut niveau afin de révéler les futurs talents du pays.

Le décor était déjà planté avec la présence d'anciennes gloires du football ivoirien ainsi que de quelques champions d'Afrique Sénégal 92, sans oublier plusieurs personnalités du showbiz venues soutenir le projet.

Lakota entend miser sur le football comme moteur de développement pour sa jeunesse. À travers un ambitieux projet de centre de formation dévoilé devant les médias le 22 mai 2026, les autorités de la ville de Lakota souhaitent mettre en place une structure moderne dédiée à la détection et à l'accompagnement des jeunes footballeurs ivoiriens.

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Selon les porteurs du projet, cette future académie sportive doit permettre aux jeunes de Lakota, du Lôh-Djiboua et d'autres régions du pays de « bénéficier de conditions de formation conformes aux exigences du football international ». L'objectif affiché est de bâtir un cadre structuré alliant apprentissage sportif, suivi éducatif et encadrement professionnel.

Le maire de Lakota, Arthur Prince-Richard Dalli, a indiqué que cette initiative repose sur l'expérience de partenaires ayant déjà accompagné des projets similaires en Afrique. « Nous travaillons avec des partenaires qui ont déjà démontré leur savoir-faire, notamment au Sénégal avec la PSG Academy Sénégal », a-t-il expliqué.

Pour le premier responsable de la commune, la Côte d'Ivoire dispose d'un important réservoir de jeunes talents qui méritent un meilleur accompagnement. « Nous avons ici des profils très talentueux, avec des qualités propres au football ivoirien. Il faut leur offrir des infrastructures adaptées et une formation de qualité », a-t-il soutenu.

Partenaire du projet, Valérie Raphoz a salué une initiative qu'elle juge porteuse pour la jeunesse. « Nous avons été sensibles à la vision du maire, parce qu'il s'agit d'un projet pensé sur le long terme et destiné à créer de réelles opportunités pour les jeunes », a-t-elle affirmé.

Le projet, déjà officiellement lancé par les initiateurs, fera l'objet de nouvelles annonces dans les prochains jours, notamment concernant les infrastructures, le programme de formation et les différents partenariats en cours de finalisation.