Cote d'Ivoire: Au pays, un projet chinois transforme la commune d'Abobo autrefois frappée par les inondations

"Aujourd'hui, même en saison des pluies, on peut clairement voir qu'il n'y a plus d'eau stagnante à côté et que les maisons ne sont plus inondées comme auparavant", dit Bienvenu Yovo, traducteur travaillant sur le projet depuis 2021, qui est aussi témoin des changements à Abobo.

Après une forte pluie tombée début mai, les rues de la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ont rapidement retrouvé leur circulation habituelle.

Les eaux de pluie s'écoulent désormais rapidement dans les nouveaux canaux de drainage sans provoquer de vastes accumulations sur les routes. De part et d'autre des ouvrages, les chaussées fraîchement aménagées sont propres et praticables. Des enfants jouent sur le terrain de football tandis que des habitants se reposent dans les espaces verts avoisinants.

Il est difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques années, cette zone était connue des riverains comme un quartier "systématiquement inondé à chaque saison des pluies".

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"Quand le projet a commencé, ici était constamment inondé pendant la saison des pluies", a raconté à Xinhua Onezy Sahi, étudiant local de 23 ans. "Mais depuis l'achèvement des travaux, on voit clairement que les inondations ont diminué. Le quartier est désormais bien aménagé et cela fait beaucoup de bien à la population d'Abobo".

Il a ajouté que les jeunes viennent aujourd'hui jouer au football sur les nouveaux terrains, tandis que des toilettes publiques, des espaces verts et d'autres équipements ont été installés. "C'est joli à voir et les gens viennent beaucoup s'y divertir. Franchement, c'est vraiment super, ici", s'est-il réjoui.

Abidjan bénéficie d'un climat tropical humide, avec une grande saison des pluies d'avril à mi-juillet et une petite saison des pluies de septembre à novembre. Lors des épisodes de fortes précipitations, le réseau d'évacuation des eaux est soumis à une forte pression. Avec plus de 1,5 million d'habitants, la commune d'Abobo, densément peuplée et longtemps confrontée à un déficit d'infrastructures de drainage, souffrait régulièrement d'inondations urbaines.

Les habitants se souviennent qu'à chaque forte pluie, certaines zones basses étaient rapidement submergées, rendant plusieurs routes impraticables et provoquant l'inondation des habitations. Après les intempéries, boue et déchets s'accumulaient dans les rues, compliquant encore davantage le quotidien des riverains.

Le changement a commencé avec un projet de drainage urbain réalisé par une entreprise chinoise.

Le projet de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et de voiries associées dans la commune d'Abobo, réalisé par Power Construction Corporation of China (PowerChina), comprend principalement la construction de 7,7 kilomètres de réseau de drainage urbain, incluant des canaux ouverts et des dalots, ainsi que le revêtement en béton bitumineux des routes longeant les ouvrages.

Des infrastructures de proximité, telles que des terrains de basketball et de football, des toilettes publiques, des espaces de loisirs pour les habitants et des lampadaires, ont également été aménagées. Le projet permet progressivement à environ 250.000 personnes de mieux faire face aux inondations saisonnières et d'accéder à un cadre de vie plus sûr et plus ordonné.

Selon Zhang Lidong, chef de projet chinois, la première phase du projet d'Abobo porte principalement sur la construction des 7,7 kilomètres de réseau de drainage urbain, tandis que la deuxième phase consiste à moderniser l'ensemble des routes le long des canaux et à compléter les équipements publics destinés aux habitants.

"Après l'achèvement du projet, les habitants vivant le long des ouvrages se sont montrés très satisfaits de l'amélioration de l'environnement", a-t-il indiqué. "Le projet a efficacement réduit les pertes causées par les inondations pendant la saison des pluies et diminué de manière significative les risques de victimes liés aux crues".

Le long des canaux de drainage, les espaces autrefois envahis par les mauvaises herbes et les déchets se sont transformés en lieux publics propres et agréables. Ziepe Soro, propriétaire d'un atelier de soudure installé à proximité depuis deux ans, a expliqué que les fortes pluies perturbaient autrefois fortement les activités dans le quartier.

Bienvenu Yovo, traducteur travaillant sur le projet depuis 2021, a lui aussi été témoin des changements à Abobo.

"Avant ce projet, ici, il n'y avait pratiquement que des inondations et des ravins. Les maisons étaient inondées et les rues étaient difficilement praticables", a-t-il expliqué. "Aujourd'hui, même en saison des pluies, on peut clairement voir qu'il n'y a plus d'eau stagnante à côté et que les maisons ne sont plus inondées comme auparavant".

Selon lui, le projet a non seulement amélioré l'environnement, mais aussi créé des possibilités d'emploi pour les habitants. "Pendant toute la durée des travaux, de nombreuses personnes ont pu travailler sur le projet, nourrir leurs familles et assumer leurs charges domestiques. On peut dire que ce projet a eu un impact vraiment positif sur la population d'Abobo", a-t-il souligné.

Alors que la grande saison des pluies bat désormais son plein à Abidjan, les habitants d'Abobo n'associent plus forcément les précipitations aux rues impraticables et aux eaux qui envahissaient autrefois leurs maisons.

Un canal de drainage de 7,7 kilomètres est ainsi en train de transformer discrètement le visage de ce quartier et le quotidien de ses habitants.

"Ici à Abobo, la pluie causait vraiment beaucoup de dégâts", a-t-il témoigné. "Mais avec les caniveaux et le projet qu'ils ont réalisé, les choses se sont beaucoup améliorées". Il a ajouté que l'amélioration de l'environnement a aussi facilité l'accès de ses clients à son atelier. "Aujourd'hui, j'arrive à nourrir ma famille et à subvenir moi-même à nos besoins", a-t-il confié.