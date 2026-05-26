Togo: 19,7 milliards pour les PME

La Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale dédié au secteur privé, et African Lease Togo (ALT) ont annoncé un renforcement de leur partenariat, conclu le 21 avril dernier, pour un appui estimé à 19,7 milliards de Fcfa, soit environ 30 millions d'euros, en faveur des PME et PMI togolaises.

L'information est à lire mardi dans L'Economiste.

African Lease Togo est une compagnie de crédit-bail agréée pour exercer au Togo en qualité d'établissement financier à caractère bancaire. Elle intervient dans le financement des équipements et de trésorerie d'entreprise, les services financiers, la gestion d'actifs et l'affacturage.

Concrètement, à travers le crédit-bail, African Lease Togo acquiert des matériels et équipements à usage professionnel qu'elle met à la disposition des TPE, PME et PMI en location avec option d'achat ou en location longue durée.

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Sur le segment de l'affacturage, elle préfinance les factures des entrepreneurs sur des durées de 30 à 90 jours -- un outil précieux pour soulager les tensions de trésorerie qui paralysent souvent les petites entreprises.

Bras financier du secteur privé au sein du Groupe de la Banque mondiale, la SFI a pour mission de promouvoir l'investissement privé dans les pays en développement. Elle finance des entreprises, des institutions financières et des projets d'infrastructure, avec un accent particulier sur l'inclusion financière et l'accès au crédit pour les PME, souvent le maillon le plus fragile des économies africaines.