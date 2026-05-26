Togo: Grand soleil

Après cinq années de structuration et de consolidation du secteur, la Synergie des acteurs des énergies renouvelables du Togo (SAER-Togo) passe un nouveau cap.

L'association, qui regroupe entreprises, ONG et organisations du sous-secteur des énergies renouvelables, entend accélérer les investissements et renforcer le rôle des énergies propres dans la transformation économique du pays.

Créée pour coordonner les actions entre ses membres et promouvoir le partenariat avec l'État et les organisations nationales et internationales, la SAER joue un rôle central dans la structuration d'un secteur encore jeune mais en pleine expansion. Elle constitue l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds sur toutes les questions liées au développement des énergies renouvelables au Togo.

Le Togo, comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, fait face à un défi énergétique majeur. Le taux d'accès à l'électricité, bien qu'en progression constante, reste insuffisant, particulièrement en milieu rural où des millions d'habitants vivent encore sans accès à une énergie fiable et abordable. Le gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030.

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Dans ce contexte, les énergies renouvelables - solaire, éolienne, hydraulique et biomasse - représentent une réponse idéale aux réalités locales. Le pays dispose d'un ensoleillement exceptionnel, estimé à plus de 2 000 heures par an, qui en fait un terrain particulièrement propice au développement du solaire photovoltaïque.

Des solutions décentralisées, kits solaires individuels, mini-réseaux villageois, permettent d'atteindre rapidement les zones les plus reculées, sans attendre l'extension coûteuse du réseau national.

Au-delà de l'accès à l'électricité, le développement des énergies renouvelables génère des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux considérables. Il réduit la dépendance aux importations de combustibles fossiles, dont la facture pèse lourdement sur les finances publiques, crée des emplois locaux dans l'installation, la maintenance et la distribution, et contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Pour les entreprises togolaises, un accès fiable et compétitif à l'énergie est aussi une condition sine qua non de leur compétitivité, et donc de la croissance économique inclusive que le pays ambitionne.

Malgré un potentiel indéniable, le secteur reste confronté à plusieurs obstacles : coût initial élevé des équipements, accès limité au financement, manque de techniciens qualifiés, et cadre réglementaire encore en construction.

C'est précisément pour lever ces freins que la SAER œuvre depuis cinq ans, et qu'elle entend maintenant passer à la phase opérationnelle avec une ambition renouvelée.