Madagascar: Baskeball 3X3 - Red river lite quest - Les Ankoay s'inclinent à Maevatanàna

Le Red River Lite Quest de Maevatanàna, disputé les 22 et 23 mai, a livré son verdict samedi avec un scénario inattendu : les Ankoay 2 composés de Livio Ratianarivo, Kanto, Cédric et Hasina ont battu les Ankoay 1 futurs mondialistes (Elly, Marco Rakotovao, Arnol et Anthony) en finale (21-20) à quelques jours leur départ pour la Coupe du monde prévue du 1er au 7 juin en Pologne.

Ce tournoi servait de répétition générale pour les quatre membres de l'équipe masculine du basketball 3x3. Mais au-delà du titre, l'enjeu était majeur : décrocher la qualification pour le Challenger de La Réunion prévu les 27 et 28 juin, tournoi qualificatif pour le Masters de Lausanne, l'une des compétitions les plus prestigieuses du circuit mondial masculin.

Largement en tête en menant 11-6 lors de la grande finale, les Ankoay 2 ont joué sans complexe face aux futures mondialistes. Sous pression, la bande à Elly a réussi à recoller à 17 partout à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire avant de mener 19-17, 19-19, 20-19. Mais avant la fin du temps, Livio Ratianarivo a sorti son expérience sur un tir improbable récompensé de 2 points qui a offert la victoire à son équipe.

Une qualification stratégique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'était une victoire symbolique, tant les Ankoay 1 faisaient figure de favoris. Les quatre joueurs constituent en effet l'ossature appelée à défendre les couleurs nationales lors de la Coupe du monde FIBA 3x3 en Pologne, du 1er au 7 juin », confie Livio après la rencontre.

Avant la finale, les deux formations avaient pourtant confirmé leur statut. Les Ankoay 1 avaient dominé BC Somava (21-12) en quart avant d'écarter RBC1 (21-14) en demi-finale. De leur côté, les Ankoay 2 avaient éliminé GNBC 1 (18-11), puis largement surclassé COSPN (22-10) pour rejoindre la finale.

Ce succès offre aux Ankoay 2 une opportunité importante. Leur qualification pour La Réunion Challenger ouvre la voie à une possible participation au Masters de Lausanne, rendez-vous réservé à l'élite mondiale du 3x3 masculin.

Cette concurrence interne démontre également la profondeur croissante du vivier malgache. Battre les futurs mondialistes à quelques jours d'un rendez-vous planétaire envoie un signal fort sur le niveau actuel du 3x3 national.

Le Red River Lite Quest a aussi rassemblé plusieurs catégories : 11 équipes élite hommes, 5 équipes open hommes, 3 équipes seniors dames, 3 équipes U17 filles, 8 équipes U17 garçons et 9 équipes U23 garçons, confirmant l'essor de la discipline à Madagascar.

Chez les autres vainqueurs, GNBC s'est imposé en seniors dames face à MB2ALL (16-6), FIRE a remporté la catégorie open hommes (11-9 contre Team 4AS) tandis que BCB a dominé RBC (17-14) en finale U23 garçons.