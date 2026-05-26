Ile Maurice: Quatre/Bornes - Gungabissoon et Narrainen-Kayala «au service des habitants»

Lutchmee Gungabissoon, du Mouvement militant mauricien (MMM), a été élu maire de la ville de Quatre-Bornes, hier. Il aura comme adjointe Indira Devi Narrainen-Kayala, du Parti travailliste. Tous deux, élus du Ward 1 de la Ville des fleurs, ont mis l'accent sur la nécessité de continuer le bon travail accompli par le maire sortant, Bryan Kennoo et de son adjoint, Jameel Foondun.

« Le leadership est un relais et je suis fier de prendre la relève pour continuer à faire avancer les choses. Ma vision pour Quatre-Bornes est simple : en faire une ville où il fait bon vivre pour tous, un lieu où nos jeunes entrevoient un avenir prometteur, où les commerces locaux prospèrent, où chaque habitant se sent en sécurité, valorisé et fier », a déclaré Lutchmee Gungabissoon. Il n'a pas oublié de remercier les dirigeants duMMM pour la confiance qu'ils lui ont accordée en lui permettant de « diriger cette belle ville ».

Parmi les initiatives clés proposées figurent d'importantes améliorations des infrastructures publiques et les problèmes de santé publique urgents. « Mon administration présentera un plan d'action », a-t-il assuré. Lutchmee Gungabissoon a aussi annoncé la mise en place de « Rencontres »avec le maire, une séance trimestrielle visant à faire le point sur les objectifs du conseil et à favoriser un dialogue ouvert avec le personnel : « Vos idées, vos commentaires et vos défis seront toujours les bienvenus. »

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Indira Devi Narrainen-Kayala a pour sa part tenu à remercier le Premier ministre « de nous avoir donné, à nous les femmes, l'opportunité de servir nos villes et notre pays ». Selon elle, quand on pense au cœur battant d'une ville, on pense souvent aux infrastructures, aux routes fraîchement goudronnées, aux marchés animés, aux écoles et aux centres communautaires. « Mais si l'on s'éloigne de ces apparences, on découvre le véritable fondement qui fait vivre notre ville, la rend dynamique et lui permet de progresser : ce sont nos femmes. » Sur son rôle d'adjointe au maire, elle a précisé que « c'est avant tout un rôle de partenariat. Il s'agit de soutenir la vision de notre maire, de travailler avec le conseil municipal, et d'être un interlocuteur fiable et accessible à chaque habitant de Quatre-Bornes ».

Bryan Kennoo, maire sortant de Quatre-Bornes, a dit partir avec « le sentiment du devoir accompli ». Selon lui, malgré le manque de financement du gouvernement central, il y a eu un investissement d'environ Rs 60 millions dans la ville pour l'année financière 2025-2026. « Les procédures étatiques pour lancer les projets prennent beaucoup de temps », a-t-il expliqué. « Ce fut une année riche en expériences. Il ne faut oublier que je n'avais que 32 ans au moment où j'ai prêté serment comme maire de la ville. » Bien que ce mandat d'un an puisse sembler court, il a expliqué que cette durée avait été convenue au sein de l'Alliance du changement. « Je suis déterminé à continuer le travail pour le bien de la ville. »