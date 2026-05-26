Ile Maurice: Banque de Maurice - L'ex ministre des Finances Renganaden Padayachy visé par une déposition

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a rejeté les accusations de l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, selon lesquelles la Banque de Maurice aurait imprimé Rs 83 milliards en 2025 pour financer le gouvernement. Répondant à une question du député Ashley Ramdass à l'Assemblée nationale, il a qualifié ces allégations de « fausses et malveillantes ».

Selon les informations fournies par la Banque de Maurice, la banque centrale aurait plutôt imprimé Rs 181,5 milliards sous l'ancien gouvernement entre 2019 et 2024. De ce montant, Rs 97 milliards auraient été transférées au gouvernement et Rs 81 milliards auraient servi au financement de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Navin Ramgoolam a accusé l'ancien régime d'avoir modifié la loi afin de permettre le financement direct des dépenses publiques par la banque centrale. Il a aussi dénoncé les conséquences économiques de cette politique, notamment l'inflation et la dépréciation de la roupie.

Enfin, le Premier ministre a révélé que la Banque de Maurice avait consigné une déposition au Central CID le 16 mai 2026 concernant ces accusations.