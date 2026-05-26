Afrique: Rugby à XV - Africa women's cup - Les Ladies Makis sombrent face aux Sud-Africaines

Battues lourdement 64-5 par les Sud-Africaines samedi à Nairobi lors de leur entrée en lice, les Malgaches devront vite rebondir pour espérer assurer leur maintien en affrontant le Kenya ce mercredi.

Après une entame courageuse et une ouverture du score en premier par un essai inscrit à la dixième minute, les Ladies Makis ont fini par céder face à la puissance et à l'expérience de l'Afrique du Sud sur le score de 5-64, samedi à l'Africa Women's Cup, division performance de Nairobi, au Kenya.

Madagascar avait pourtant lancé le match de la meilleure manière. L'ailière Mialy Ravaoarinoro a surpris la défense sud-africaine en inscrivant le premier essai de la rencontre. Pendant près de trente minutes, les Malgaches ont tenu tête à leurs adversaires grâce à leur engagement défensif et quelques séquences offensives intéressantes.

À la 27e minute, les Ladies Makis ont même failli inscrire un deuxième essai qui aurait pu relancer totalement le suspense. Mais la défense sud-africaine a résisté avant de reprendre définitivement le contrôle du match. La combativité de Laurence, Yvanah, Erickah, Tiana Jinah, Zaya Zouanah et les autres n'a pas suffi à inquiéter les Sud-Africaines.

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L'Afrique du Sud, quadruple championne continentale, a ensuite imposé sa supériorité dans tous les compartiments du jeu: conquête, conservation, puissance des avants et vitesse des lignes arrière. La centre Jackie Cilliers a remis les deux équipes à égalité avant que les Sud-Africaines n'enchaînent les offensives. À la pause, Madagascar accusait déjà un retard conséquent, 26 à 5. En seconde période, la rencontre a tourné à l'avantage des Springboks Women, qui ont inscrit au total dix essais.

Une différence de niveau

Le festival offensif sud-africain a été porté par Alichia Arries, revenue en sélection à XV après cinq années d'absence, ainsi que par Chuma Qawe, Aphiwe Ngwevu, Mary Zulu, Nombuyekezo Mdliki, Logan Welman ou encore Roseline Botes. Les remplaçantes Thandile Mazwi et Siphenathi Yeko ont également marqué pour leurs débuts internationaux.

Face à cette armada expérimentée, les Ladies Makis ont souffert dans la conservation du ballon, les phases statiques et la gestion des temps faibles en mêlée et en touches.

Des lacunes pointées du doigt par Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national du rugby malgache.

« À première vue, le niveau et l'expérience ne sont pas les mêmes techniquement et physiquement. Malgré cette défaite, les Ladies Makis ont montré de belles phases de jeu mais elles ont peiné dans la conservation de la balle », analyse-t-il. Le DTN rappelle toutefois que l'objectif principal reste le maintien : « Il faut à tout prix battre l'Ouganda lors de la dernière journée. Concernant le match contre le Kenya, il faudra aussi savoir gérer pour éviter les blessures ».

Le deuxième match s'annonce déjà décisif. Mercredi, Madagascar affrontera le Kenya, pays hôte, vainqueur de l'Ouganda (43-10). Un nouveau défi de taille avant une probable bataille pour le maintien face aux Ougandaises.

Résultats - 1ère journée :

Afrique du Sud 64 - Madagascar 5Kenya 43 - Ouganda 10Programme - 2e journée (27 mai) :Afrique du Sud - Ouganda (14h00)Kenya - Madagascar (16h00) Donné Raherinjatovo