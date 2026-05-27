Afrique Centrale: Fonds bleu pour le Bassin du Congo - Plus de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des bailleurs

En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), ce 26 mai à Brazzaville, les bailleurs de fonds, investisseurs et partenaires au développement ont annoncé des engagements financiers de quelque 3, 554 milliards de dollars en faveur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Cette première table ronde, présidée par le chef de l'État congolais, Denis Sassou-N'Guesso, marque une étape décisive dans la mobilisation des ressources destinées à la protection des écosystèmes du Bassin du Congo et au développement d'une économie verte et bleue.

La première table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo a permis de mobiliser des engagements évalués à près de 3,554 milliards de dollars et des garanties de financements. Parmi les principaux contributeurs figurent la Banque mondiale, avec une enveloppe d'un milliard de dollars, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), qui prévoit 600 millions de dollars sur trois ans, le Fonds vert pour le climat avec 320 millions de dollars, ainsi que la BAD et la Chambre de commerce africaine en Scandinavie, qui ont annoncé ensemble 350 millions de dollars sur les trois prochaines années.

Le Fonds africain de solidarité a, pour sa part, annoncé une contribution de 500 millions de dollars, tandis que la Banque de développement de l'Afrique de l'Est et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ont promis des garanties financières pour accompagner la réalisation des projets 70 projets prioritaires retenus dans le cadre du premier programme d'investissement.

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Les travaux ont été présidés par le président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, initiateur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, en présence de ses homologues centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, et gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans son intervention, Denis Sassou-N'Guesso s'est félicité des engagements pris par les partenaires financiers. Selon lui, cette mobilisation constitue « un pas supplémentaire » vers la concrétisation du mandat du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Le chef de l'État congolais a rappelé que cet instrument financier a vocation à soutenir les programmes et projets liés au développement durable, à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la promotion de l'économie bleue dans les pays membres. « Notre souhait est clair et précis : les premiers financements réels des projets doivent intervenir avant la fin de l'année 2026 », a déclaré Denis Sassou-N'Guesso.

La BDEAC héberge officiellement le Fonds bleu depuis 2021, à la suite d'un processus de sélection conduit par les chefs d'État de la Commission climat du Bassin du Congo. Son président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou, a salué le leadership du président congolais et l'engagement de la banque à assurer une gestion rigoureuse des ressources mobilisées. Selon lui, les financements annoncés serviront exclusivement à la mise en oeuvre des projets prioritaires validés par les États membres et les organisations sous-régionales. Ces projets concernent notamment la préservation des forêts, la gestion durable des ressources en eau, le développement agricole, la transition énergétique ainsi que la résilience climatique des populations du Bassin du Congo.

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a également salué cette dynamique collective en faveur de la protection du Bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Créé pour soutenir la lutte contre les effets du changement climatique et promouvoir une économie bas carbone, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo entend mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des projets structurants dans les pays de l'espace sous-régional. Avec cette première table ronde, les États membres espèrent désormais passer de la phase des engagements à celle de la concrétisation des investissements sur le terrain.