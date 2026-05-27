Tunisie: «The bridge AI & Healthcare Summit 2026 » - Une nouvelle ambition technologique pour le pays

Au-delà de sa dimension technologique, «The bridge AI & Healthcare Summit 2026» illustre la volonté de la Tunisie de renforcer son rôle régional dans les industries de l'innovation et du numérique.

La Tunisie accueillera le 8 juin 2026 la première édition du «The bridge AI & Healthcare Summit 2026», un rendez-vous international consacré à l'intelligence artificielle, à la santé numérique et à l'innovation technologique. À travers cet événement, les organisateurs ambitionnent de positionner la Tunisie comme un hub régional reliant l'Europe et l'Afrique dans les secteurs de la HealthTech et des nouvelles technologies.

Connexion entre innovation, investissement et technologies médicales

Né de l'initiative «The Bridge», en partenariat avec Organisation Nationale des Entrepreneurs et Association des Médecins Tunisiens dans le Monde, le sommet réunira entrepreneurs, startups, investisseurs, médecins, chercheurs, experts internationaux ainsi que des compétences tunisiennes établies à l'étranger autour d'un même objectif : renforcer l'écosystème de l'innovation sanitaire et numérique en Tunisie et sur le continent africain.

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Au-delà de sa dimension événementielle, le projet veut surtout créer une plateforme de connexion entre innovation, investissement et technologies médicales. Le sommet marquera d'ailleurs le lancement officiel du projet «The Bridge», présenté comme un incubateur et accélérateur dédié aux startups opérant dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes.

Les organisateurs misent sur un accompagnement spécialisé pour les jeunes entreprises innovantes, à travers des programmes d'incubation, du mentorat assuré par des experts tunisiens et internationaux ainsi qu'un accès à de investisseurs et partenaires européens. L'objectif affiché est de favoriser le transfert de compétences, le financement de projets innovants et le développement de partenariats entre la Tunisie, l'Europe et l'Afrique.

Dans un contexte mondial marqué par l'essor rapide de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, la Tunisie cherche à valoriser ses compétences médicales et technologiques afin de renforcer son attractivité régionale. Le pays dispose d'un important vivier d'ingénieurs, de chercheurs et de professionnels de santé reconnus à l'international, tandis que plusieurs startups tunisiennes commencent à émerger dans les domaines de la télémédecine, des plateformes médicales numériques et de l'analyse de données de santé.

Un programme bien chargé

Le programme du sommet comprendra des conférences, des panels sectoriels, des compétitions de startups, des rencontres B2B et des espaces de networking destinés à favoriser les collaborations entre investisseurs, professionnels de santé et entreprises technologiques. Un « Village des Startups» accueillera également plusieurs jeunes entreprises tunisiennes et africaines spécialisées dans la HealthTech, la biotechnologie et les solutions basées sur l'intelligence artificielle.

Parmi les principales thématiques annoncées figurent l'IA appliquée à la santé, la télémédecine, les technologies médicales, la biotechnologie, le financement alternatif et le crowdfunding, mais aussi la mobilisation des compétences tunisiennes à l'étranger et leur contribution au développement de l'écosystème national de l'innovation. L

'événement devrait réunir plusieurs centaines de participants venus de Tunisie et de l'étranger, avec la présence d'institutions financières, de fonds d'investissement, d'universités, de partenaires internationaux ainsi que de représentants des secteurs public et privé. À travers cette initiative, les promoteurs de «The bridge AI & Healthcare Summit 2026» espèrent contribuer à l'émergence d'un écosystème capable d'attirer talents, financements et partenariats internationaux, dans un secteur où la concurrence régionale s'intensifie autour de la santé numérique et des technologies innovantes.