Afrique: Tunisie - Lancement d'un consortium technologique pour les projets africains

La neuvième édition du Forum du financement de l'investissement et du commerce en Afrique (FITA 2026) a permis la tenue de plus de 2 400 rencontres B2B et la signature de 15 accords de partenariat entre institutions et entreprises tunisiennes et africaines, a indiqué mardi 26 mai 2026 le président du Conseil d'affaires tuniso-africain, Anis Jaziri.

Intervenant sur Express Fm, il a qualifié cette édition de "réussie", soulignant la participation d'environ 70 pays et la montée en puissance des échanges économiques entre la Tunisie et ses partenaires africains.

Plusieurs projets structurants ont été annoncés en marge du forum, dont le projet "Kiamuna 2040" couvrant plus de 43 000 hectares, ainsi que "Novation City" à Kinshasa, estimé à plus de 100 millions d'euros.

Un projet de technopôle et un complexe industriel dans le secteur textile en République démocratique du Congo ont également été présentés.

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Lancement du salon ATEX 2027

Dans le prolongement de ces initiatives, Anis Jaziri a annoncé le lancement officiel de la première édition du salon "ATEX 2027 - African Technology & Expertise Expo", organisé par le Conseil d'affaires tuniso-africain et la coalition TUCAD.

Prévu les 6, 7 et 8 avril 2027 au Palais des congrès de Tunis, en marge de la dixième édition du forum FITA, cet événement sera consacré aux technologies, aux services et à l'expertise à forte valeur ajoutée.

Selon les organisateurs, le salon ambitionne de devenir une plateforme de référence en Afrique, réunissant entreprises, investisseurs, institutions financières et experts autour des grands projets de développement du continent.

Il sera également organisé en alternance entre la Tunisie et d'autres pays africains.

Vers un nouveau consortium technologique

Anis Jaziri a également annoncé la création prochaine d'un consortium tunisien spécialisé dans les technologies et la transformation numérique, sur le modèle de TUCAD, afin de renforcer la participation des entreprises tunisiennes aux grands projets d'infrastructures en Afrique.

Il a par ailleurs évoqué la mise en place d'un espace "Deal Room" permanent, destiné à faciliter les rencontres entre investisseurs et porteurs de projets.

Ce dispositif vise à renforcer le financement des initiatives économiques tout au long de l'année grâce à un accompagnement spécialisé.

Enfin, le président du Conseil d'affaires tuniso-africain a souligné le potentiel stratégique des marchés africains pour la Tunisie, mettant en avant leur dynamisme économique et les opportunités offertes par la croissance du continent.