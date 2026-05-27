Afrique: Indice de l'industrialisation - La Tunisie dans le top 5 africain

La Tunisie a figuré dans le top cinq des principaux pays africains manufacturiers en occupant le quatrième rang de l'Indice de l'industrialisation en Afrique (IAA), dans sa deuxième édition publiée, lundi, par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) à l'occasion de ses Assemblées annuelles qui se tiennent du 25 au 29 mai 2026, à Brazaville, en République du Congo.

Selon ce rapport, le Maroc occupe le premier rang, tandis que l'Egypte occupe la troisième place, suivi de la Tunisie et de l'île de Maurice successivement aux quatrième et cinquième places.

L'Afrique du Sud est le seul pays subsaharien à rivaliser avec les pays d'Afrique du Nord, en occupant la deuxième place, a fait ressortir le même rapport.

L'IIA 2025 a fait ressortir que quelque 41 des 54 pays africains ont amélioré leurs scores en matière d'industrialisation et que 26 des 54 pays se situent au-dessus de la moyenne calculée pour l'ensemble du continent. La plupart des pays de la région du Nord de l'Afrique figurent parmi les pays les mieux classés (avec un score supérieur à la moyenne africaine), à l'exception de la Libye et de la Mauritanie.

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En effet, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est accusent encore un retard par rapport à l'Afrique du Nord et à l'Afrique australe, où se trouvent les principaux pôles industriels du continent, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte et les pays du Maghreb.

D'après le rapport, l'industrialisation reste la voie la plus prometteuse pour permettre à l'Afrique de mener à bien sa transformation structurelle, de créer des emplois productifs à grande échelle, de diversifier ses exportations, de renforcer sa résilience économique et d'assurer sa prospérité à long terme.

Et d'ajouter que dans un environnement économique mondial en rapide évolution, marqué par un réalignement géopolitique, des bouleversements technologiques, une transition climatique ainsi qu'une restructuration des chaînes d'approvisionnement, l'urgence pour l'Afrique de s'industrialiser n'a jamais été aussi grande.

Malgré l'intérêt croissant des décideurs politiques et le regain d'intérêt pour la politique industrielle à l'échelle du continent, la transformation industrielle de l'Afrique reste incomplète, a fait remarquer la même source.

Bien que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière ait augmenté régulièrement en termes absolus, passant de 285 milliards de dollars en 2020 à 351 milliards de dollars en 2025, le continent continue de représenter moins de 2 % de la production manufacturière mondiale et seulement 1,4 % des exportations mondiales de produits manufacturés.

La valeur ajoutée de l'industrie manufacturière par habitant de l'Afrique reste inférieure aux niveaux d'avant 2014, ce qui montre que la croissance industrielle ne s'est pas encore traduite par une transformation structurelle généralisé, selon le rapport.

Le défi de l'industrialisation de l'Afrique ne réside plus dans la conception de stratégies, mais dans leur mise en oeuvre efficace à plus grande échelle. Le continent recèle des fondements démographiques, géographiques et institutionnels ainsi que des ressources nécessaires à l'industrialisation.

Toutefois, la réalisation de son potentiel dépendra d'une meilleure coordination des politiques, des institutions plus efficaces, d'une coopération régionale plus étroite et des investissements soutenus à long terme.

Le rapport a recommandé de favoriser la transition d'initiatives de production isolées à des écosystèmes industriels intégrés, ancrés dans des chaînes de valeur régionales, des plateformes industrielles stratégiques, des infrastructures de production et une compétitivité fondée sur l'innovation afin de parvenir à l'industrialisation en Afrique.

Cette transition exige une coordination plus forte des politiques, une intégration régionale plus poussée, une participation accrue du secteur privé et des investissements nettement plus importants dans les secteurs productifs, selon la même source.

Publié pour la première fois en novembre 2022, l'Indice de l'industrialisation en Afrique (IIA) vise à suivre les tendances de l'industrialisation à travers l'Afrique.

Cette deuxième édition de l'Indice 2025 de l'IIA fournit une évaluation exhaustive du développement industriel dans les 54 pays africains sur la période 2010-2024.