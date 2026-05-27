Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc donne sa liste de 26 joueurs avec Achraf Hakimi

Ce mardi 26 mai, Mohamed Ouahbi a donné la liste des Marocains pour le Mondial 2026 avec Achraf Hakimi comme capitaine. Il a choisi aussi trois réservistes.

« Je n'ai eu qu'un stage en mars pour cette sélection. On a suivi ceux qui n'étaient pas là. Ce stage a donné beaucoup de satisfactions. J'y ai vu des joueurs prêts à représenter le Maroc. Nous avons un grand vivier et cela m'a rendu les choses difficiles », a commenté le sélectionneur Mohamed Ouahbi avant de dévoiler sa liste de 26 joueurs avec trois réservistes.

Successeur de Walid Regragui, démissionnaire, Mohamed Ouahbi a été choisi eu égard à son travail probant à la tête des moins de 20 ans, devenus sous sa houlette champions du monde en 2025 en battant l'Argentine en finale. Le sélectionneur a fait appel à plusieurs de ces jeunes joueurs, dont l'attaquant prometteur Gessime Yassine.

Le latéral droit Achraf Hakimi est le capitaine. Le joueur de 27 ans, formé au Real Madrid, passé par Dortmund et l'Inter Milan, va vivre son second Mondial après l'édition du Qatar en 2022. Yassine Bounou, déjà gardien numéro 1 au Qatar est là. Des cadres comme Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi ou encore Brahim Diaz sont dans la liste.

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Pour le Maroc, 8e au classement Fifa, il sera difficile de faire mieux que la demi-finale atteinte à la surprise générale au Qatar. Mais ils vont dans un premier temps contester au Brésil la première place du groupe C. Et ensuite espérer encore jouer les trouble-fête.

Le Maroc avait facilement composté son billet pour l'édition 2026 lors des éliminatoires, en remportant les huit matches de son groupe, avec 22 buts inscrits et seulement 2 encaissés.

Dans l'après-midi, les Lions de l'Atlas ont surclassé le Burundi 5-0 lors d'un match amical disputé à huis clos au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, dans le cadre du stage de préparation à la Coupe du Monde. Le Maroc a pris l'avantage grâce à Ayoub El-Kaabi (59e), qui a doublé la mise à la 63e minute. Tawfik Bentayeb, qui disputait son premier match avec les Marocains, s'est illustré à la 71e minute. Soufiane Benjdida a inscrit un doublé (80e, 90e).

Le Maroc doit enchaîner avec deux matches amicaux : contre Madagascar le 2 juin et face à la Norvège le 7. « Il faudra arriver au premier match à 100%. Je sais que le peuple veut être fier de son équipe », a dit le sélectionneur, pointant le travail du Maroc depuis plusieurs années pour arriver à un statut de grande nation du foot.

Gardiens :

Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Défenseurs :

Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Mohamed Belammari, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Halhal, Sofiane Diop

Milieux :

El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Chemsdine Talbi, Abde Ezzalzouli

Attaquants :

Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Yassine Gessime, Ayoub Amaimouni

Réservistes :

Salaheddine Sbai, El Mehdi El Harrar, Marwan Saadane