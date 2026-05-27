Soudan: Le président du Conseil de souveraineté annonce le lancement d'un dialogue politique global au Soudan

26 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, a annoncé le lancement d'un dialogue politique global. Ce dialogue vise à établir les fondements de la reconstruction nationale et des principes de gouvernance qui unifieront le Soudan, mettront fin à ses crises récurrentes et permettront l'achèvement de la transition démocratique civile.

Il a affirmé que le gouvernement soudanais apportera tout le soutien nécessaire au succès de ce dialogue, qui se tiendra au Soudan et auquel participeront toutes les personnes directement touchées par les souffrances endurées.

S'adressant au peuple soudanais aujourd'hui à l'occasion de l'Aïd al-Adha, M. Al-Burhan a souligné que le peuple n'acceptera pas les conclusions de conférences et de dialogues tenus dans des capitales étrangères, sujets à des manipulations et à des influences extérieures.

Il a ajouté que le peuple n'accepterait aucune solution ni aucun diktat qui lui serait imposé s'il était fondé sur des principes idéologiques ou doctrinaux, ou s'il était soumis aux désirs de puissances étrangères.

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Il a déclaré que le gouvernement soudanais inviterait toutes les forces nationales, à l'exception de celles dont les mains sont souillées du sang du peuple soudanais, et qu'il s'engagerait à fournir tout le soutien nécessaire au succès du dialogue et à la mise en oeuvre de ses conclusions.

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