Soudan: Le Premier ministre adresse ses félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a adressé ses félicitations au peuple soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Il a adressé ses plus sincères félicitations au peuple soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha et il a dit (je prie Dieu pour que cette fête soit bénie pour tout le peuple du Soudan, et que cette année soit une année de victoires successives pour nos vaillantes forces armées, qui mènent l'initiative. Puisse cette année 2026, si Dieu le veut, être une année de paix au Soudan, la paix des braves et victorieux chevaliers, si Dieu le veut.