Soudan: Le président du CST adresse ses félicitations aux rois, émirs et présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a adressé ses félicitations aux rois, émirs et présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Dans ses télégrammes, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan a exprimé ses plus sincères félicitations et ses meilleurs voeux aux dirigeants à l'occasion de l'Aïd al-Adha, leur souhaitant une santé et un bien-être continus, ainsi qu'à leurs peuples frères une sécurité, une stabilité, un progrès et une prospérité durables.