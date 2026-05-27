Soudan: Le président du CST adresse ses félicitations aux rois, émirs et présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha

26 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a adressé ses félicitations aux rois, émirs et présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Dans ses télégrammes, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan a exprimé ses plus sincères félicitations et ses meilleurs voeux aux dirigeants à l'occasion de l'Aïd al-Adha, leur souhaitant une santé et un bien-être continus, ainsi qu'à leurs peuples frères une sécurité, une stabilité, un progrès et une prospérité durables.

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