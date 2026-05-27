Soudan: Signature d'un protocole d'accord entre l'Université d'Al-Gazeira et le collège du Darfour pour renforcer la coopération académique

26 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Université d'Al-Gazeira et le Collège du Darfour ont signé dimanche un protocole d'accord visant à renforcer la coopération académique entre les établissements d'enseignement supérieur et à soutenir la stabilité du processus éducatif au Soudan.

L'accord prévoit l'accueil des étudiants du Collège du Darfour au sein de l'Université de Gazeira afin de leur permettre de poursuivre leurs études malgré les perturbations affectant certaines universités en raison de la guerre.

L'université a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de son rôle national en faveur de la continuité de l'enseignement, rappelant qu'elle avait déjà accueilli un grand nombre d'étudiants issus d'universités soudanaises touchées par le conflit.

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