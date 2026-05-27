Soudan: Arrivée des pèlerins soudanais à Mina avant la montée vers Arafat

26 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les autorités soudanaises ont annoncé l'arrivée de l'ensemble des pèlerins soudanais à Mina pour la journée de Tarwiyah, avant la montée vers le mont Arafat dans le cadre des rites du pèlerinage 1447H.

Le conseiller administratif chargé du Hajj et de la Omra en Arabie saoudite, Dr. Abdelaziz Al-Sadiq Mohamed, a indiqué que les opérations de transport et d'accueil se sont déroulées conformément au plan opérationnel établi pour la saison du Hajj, grâce à une coordination étroite avec les autorités saoudiennes compétentes.

Il a salué les efforts des équipes soudanaises et saoudiennes ayant contribué à l'accueil, au logement et à l'assistance des pèlerins dans des conditions sécurisées et organisées.

Dr. Abdelaziz Al-Sadiq Mohamed a également exprimé sa gratitude aux autorités saoudiennes, dirigées par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et le prince héritier, pour les facilités accordées chaque année aux pèlerins venus accomplir le Hajj.

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