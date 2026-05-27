Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle les Lions à défendre les couleurs nationales 'audace, humilité et ambition'

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté mardi à Dakar les Lions à défendre les couleurs nationales avec "audace, humilité, ambition et fierté" à l'occasion de la prochaine Coupe du monde de football à laquelle ils vont prendre part à partir du 11 juin prochain, estimant que le Sénégal "a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial".

"Je veux vous parler avec franchise. Vous n'allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Vous n'y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous n'y allez pas pour vous contenter d'être présents. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l'équipe nationale de football en partance pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), il a souligné que "cette place [désormais acquise par le Sénégal], personne ne nous l'a offerte. Elle a été conquise par des générations de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de supporters, par des années de travail". Le chef de l'État a rendu hommage à la nouvelle génération de joueurs sénégalais qu'il considère comme "porteuse d'un nouvel espoir pour le football africain".

"Vous êtes les Lions. Vous êtes les champions d'Afrique. Vous êtes cette génération qui a déjà donné au peuple sénégalais des joies immenses, des nuits inoubliables", a-t-il déclaré devant les joueurs, le staff technique et les autorités sportives. Bassirou Diomaye Faye est revenu sur le sacre des Lions le 18 juin dernier lors de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), soulignant que cette victoire avait "rassemblé des générations" et permis au peuple sénégalais de se retrouver "autour d'une même fierté".

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"Cette deuxième étoile, vous ne l'avez pas seulement cousue sur un maillot. Vous l'avez inscrite dans la mémoire du Sénégal et de l'Afrique", a déclaré le président de la République. Il a insisté sur les exigences du rendez-vous du Mondial de football, appelant les joueurs à faire preuve de discipline, de solidarité et de maîtrise.

"La Coupe du monde ne pardonne pas l'à-peu-près, elle ne pardonne pas la dispersion, elle ne pardonne pas l'excès de confiance. Elle récompense les équipes qui restent concentrées quand tout va vite, qui gardent leur calme quand la pression monte, qui savent attendre leur moment, qui savent frapper quand l'occasion se présente", a indiqué le chef de l'État.

Il a rappelé que la force d'une grande équipe repose moins sur les individualités que sur la cohésion du groupe. "Ce n'est pas seulement le nom des joueurs, ce n'est pas seulement le niveau des clubs où vous évoluez. C'est ce lien qui fait les grandes équipes", a-t-il soutenu. Le président Faye a également invité les Lions à assumer pleinement les ambitions du Sénégal et du continent africain. "Le monde sait que l'Afrique a des joueurs extraordinaires. Mais une équipe africaine n'a pas encore soulevé la Coupe du monde. C'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité", a-t-il avancé.

Il a rappelé que la dernière Coupe du monde avait montré qu'une nation africaine pouvait atteindre les demi-finales, estimant que "le Sénégal doit être de ceux" capables de "pousser plus loin". "Vous n'allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration", a insisté le chef de l'État, avant d'appeler les joueurs à respecter leurs adversaires "sans se sentir inférieurs à personne". Le président de la République a officiellement remis le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly, invitant les Lions à le "porter avec fierté" et à le "défendre avec courage".