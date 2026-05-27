Sénégal: Le chef de l'État a reçu Moustapha Niasse, Général Pathé Seck et Mouhamadou Makhtar Cissé

26 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par OID/BK

Dakar — Le chef de l'État a reçu, ce mardi, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et les anciens ministres de l'Intérieur, Général Pathé Seck et Mouhamadou Makhtar Cissé, annonce la présidence de la République.

Sur le réseau social X, la présidence de la République rapporte que Bassirou Diomaye Faye a poursuivi "les consultations engagées dans le cadre de la Journée nationale du dialogue". Les échanges avec ses interlocuteurs ont porté sur "les enjeux nationaux". Le chef de l'Etat a déjà reçu Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, ainsi que MM. Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome, anciens ministres de l'Intérieur.

Bassirou Diomaye Faye s'est également entretenu avec les anciens ministres de l'Intérieur André Sonko, Ousmane Ngom et Cheikh Tidiane Sy. Il a aussi reçu Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, d'anciens ministres des Finances. Le chef de l'État a également échangé avec les anciens Premiers ministres Cheikh Aguibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Amadou Ba, Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum.

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