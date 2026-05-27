Sénégal: Une société veut aider les PME à produire de manière licite et à épargner de façon responsable

Dakar — La société Khuwaylid Capital, spécialisée dans le financement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises (PME), promeut un modèle de capital-investissement islamique basé sur la production économique licite, la consommation modérée et l'épargne responsable, a assuré sa fondatrice et directrice générale, Diago Dièye, dans une interview accordée à l'APS.

D'après elle, Khuwaylid Capital est une filiale de MMA Holdings, un consortium d'investissement basé au Sénégal, spécialisé dans les services financiers et l'encadrement des entreprises, le soutien aux États et aux institutions financières. "Notre modèle s'inscrit dans une logique de création de valeur durable inspirée des principes de l'économie islamique : produire de manière licite, consommer avec modération, épargner de façon responsable", a expliqué Mme Dièye.

L'entreprise spécialisée dans la finance islamique cherche, a-t-elle dit, à "réinvestir dans l'économie réelle, afin de favoriser une prospérité plus inclusive et durable". "Notre modèle s'inscrit dans une logique de création de valeur durable inspirée des principes de l'économie islamique", a expliqué la directrice générale de Khuwaylid Capital. Le choix de ce modèle s'explique par "un double besoin : financer les PME de manière plus adaptée, tout en proposant une alternative éthique aux mécanismes classiques, qui sont principalement fondés sur l'endettement et les garanties", a-t-elle dit.

La société de gestion d'investissement a érigé en règles de gestion le partage du risque, l'investissement productif et "l'alignement des intérêts entre investisseurs et entrepreneurs", d'après Diago Dièye. Le capital-investissement islamique, auquel recourt Khuwaylid Capital, est à l"'intersection" de la microfinance islamique et de la banque islamique, a souligné Mme Dièye.

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"Ce modèle agit comme un pont en apportant du capital patient à des PME qui ont dépassé le stade de la microfinance mais ne sont pas encore suffisamment matures pour accéder facilement aux financements bancaires ou aux fonds traditionnels", a-t-elle expliqué en parlant du capital-investissement islamique. La directrice générale de Khuwaylid Capital signale que cette approche se distingue par "un accompagnement stratégique sur le long terme et des mécanismes davantage basés sur le partage du risque et la performance réelle de l'entreprise que sur les garanties et le remboursement prédéterminé".

D'après elle, la société de gestion d'investissement cherche à pallier les difficultés d'accès au financement auxquelles sont confrontées certaines PME jugées trop petites, trop jeunes ou insuffisamment garanties par les circuits financiers classiques. Khuwaylid Capital veut faire de même avec les entrepreneurs en quête de solutions de financement conformes à leurs valeurs, dans "une logique de financement éthique et halal".

Elle cible surtout les PME évoluant dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'éducation et de la santé, des secteurs jugés stratégiques pour la souveraineté alimentaire, le développement du capital humain, l'accès aux soins et la création d'emplois durables. La directrice générale de la société de gestion d'investissement affirme que cette stratégie est conforme aux orientations du plan "Sénégal 2050" relatives au développement du capital humain, à la territorialisation de l'enseignement supérieur, au renforcement de la formation professionnelle et à la transformation structurelle de l'économie.