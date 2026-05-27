Sénégal: Hajj 2026 - 1 707 301 pèlerins enregistrés selon l'officiel

Dakar — Le nombre total de pèlerins pour le Hajj 2026 s'élève à 1 707 301, rapporte, mardi, l'Agence de presse saoudienne, citant l'Autorité générale des statistiques (GASTAT).

"L'Autorité générale des statistiques (GASTAT) a annoncé aujourd'hui que le nombre total de pèlerins pour le Hajj 2026 s'élève à 1 707 301. Parmi eux, 1 546 655 sont des pèlerins internationaux arrivés par différents points d'entrée, tandis que 160 646 sont des pèlerins nationaux, citoyens et résidents", écrit la SPA. Les statistiques de la GASTAT font état de 893 396 hommes et 813 905 femmes parmi les pèlerins nationaux et internationaux. Concernant les pèlerins internationaux, la GASTAT précise que 1 485 729 sont arrivés par avion, 54 429 par la route et 6 497 par la mer.

Selon l'agence officielle saoudienne, pour arriver à ce total, l'Autorité générale de la statistique (GASTAT) s'est appuyée sur les registres administratifs du ministère de l'Intérieur comme principale source pour la saison du Hajj 2026, utilisant un modèle unifié basé sur des registres, adopté au cours des six dernières années, afin de garantir des données statistiques très précises et fiables. La GASTAT est la seule source officielle de données et d'informations du Royaume d'Arabie saoudite habilitée à publier les statistiques sur le Hajj.