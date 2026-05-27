Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle les Éthiopiens à embrasser les valeurs de sacrifice, d'obéissance et d'entraide à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à embrasser les valeurs de sacrifice, d'obéissance et d'entraide alors que les musulmans célèbrent demain la 1 447e fête de l'Aïd al-Adha (Arafa).

Dans un message publié aujourd'hui sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a écrit que l'Aïd al-Adha symbolise trois valeurs majeures : le sacrifice, l'obéissance et l'entraide.

Le jour d'Arafa revêt une importance profonde pour la communauté musulmane, car c'est une fête qui commémore un père offrant son fils en sacrifice, un fils obéissant à l'ordre de son père, et les musulmans démontrant au monde les valeurs de solidarité et d'entraide, a précisé le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a souligné que la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils bien-aimé témoignait d'une foi et d'une détermination inébranlables, malgré les épreuves émotionnelles, la pression sociale et la tentation.

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Selon lui, une nation se construit grâce à des citoyens qui placent les intérêts nationaux collectifs au-dessus de leurs désirs individuels et sont prêts à faire des sacrifices pour le pays.

« L'Éthiopie ne pourra se renforcer que grâce à des citoyens déterminés à donner plutôt qu'à prendre, et grâce à la résilience dont ils feront preuve face aux épreuves », a souligné le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à contribuer au développement du pays par leur travail acharné, leur unité et leur dévouement.

« Si nous souhaitons véritablement voir une Éthiopie prospère, nos espoirs doivent se traduire par des actes », a-t-il noté, exhortant les citoyens à assumer leurs responsabilités pour vaincre la pauvreté, restaurer la dignité nationale et bâtir un avenir plus solide.

Le Premier ministre a également mis en avant les dimensions sociales et humanitaires de l'Aïd al-Adha, affirmant que cette fête enseigne la compassion, le partage et la responsabilité collective.

Les enseignements islamiques encouragent les musulmans à partager une partie de leurs offrandes sacrificielles avec les pauvres et les nécessiteux, car personne ne devrait rester affamé ou exclu pendant la célébration, a déclaré le Premier ministre.

Décrivant l'Aïd al-Adha comme une fête centrée sur la communauté, il a souligné que des liens sociaux solides et une coopération étroite sont essentiels à la paix, à la sécurité et à la stabilité nationales.

Le Premier ministre a en outre établi un lien entre la participation civique et la responsabilité démocratique, affirmant que les élections comptent parmi les outils les plus importants pour remplir ses devoirs sociaux et civiques dans une société démocratique.

Évoquant les élections législatives qui se tiendront lundi en Éthiopie, le Premier ministre Abiy a déclaré que ce scrutin servirait de fondement au renforcement de l'ordre constitutionnel et de la culture démocratique du pays.

Il a appelé les citoyens à se préparer non seulement à célébrer cette fête, mais aussi à exercer leurs droits et leurs responsabilités démocratiques en participant activement au scrutin.

Il a conclu en adressant ses voeux à l'occasion de l'Aïd al-Adha aux musulmans d'Éthiopie et du monde entier.