Ethiopie: Le Conseil des ministres approuve et transmet des accords et des projets de loi portant sur des questions très diverses

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui des décisions concernant des accords de prêt portant sur l'agriculture, l'énergie, le commerce et le financement de la lutte contre le changement climatique, ainsi que des cadres législatifs de grande envergure.

Le Conseil des ministres a d'abord examiné deux accords de prêt. Le premier à l'ordre du jour concernait un accord de prêt de 46,3 millions de dollars américains obtenu auprès de la Banque africaine de développement pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'alimentation et des moyens de subsistance des populations pastorales.

Le second est un accord de prêt de 146,1 millions de DTS accordé par l'Association internationale de développement pour financer la sixième phase du Programme de filet de sécurité productif.

Après s'être assuré que ces deux accords de prêt s'inscrivaient dans la politique nationale de gestion de la dette, le Conseil a décidé à l'unanimité de transmettre les projets de proclamations de ratification correspondants à la Chambre des représentants du peuple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil a ensuite examiné un projet de décret visant à modifier le décret relatif à l'administration fiscale fédérale.

Si la proclamation n° 983/2016 relative à l'administration fiscale a servi de cadre juridique de référence, les transformations macroéconomiques profondes observées dans tout le pays ces dernières années ont rendu nécessaire une refonte visant à harmoniser le système avec les normes mondiales actuelles, à régler les litiges fiscaux de manière équitable, à l'amiable et efficace, à instaurer une culture de transparence et de responsabilité, et à garantir une application rigoureuse des lois fiscales.

À l'issue de ses délibérations, le Conseil a intégré les principales contributions et a voté à l'unanimité en faveur de la transmission du projet de proclamation à la Chambre des représentants du peuple.

Le Conseil a également examiné le projet de proclamation sur le marché éthiopien du carbone.

Ce projet de loi établit le fondement juridique nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie nationale relative au marché du carbone, attirer les investissements verts, faciliter le transfert de technologies, établir des réglementations claires pour les mécanismes d'échange de quotas d'émission et mettre en place des mesures de protection pour les communautés locales et les environnements accueillant des projets liés au carbone, tout en instaurant un cadre équitable de partage des recettes entre le gouvernement, les promoteurs, les communautés locales et les principales parties prenantes, garantissant ainsi que l'Éthiopie honore ses engagements au titre des traités internationaux sur le climat et ses promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité le projet de décret et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple.

Le projet de décret sur les statistiques éthiopiennes constituait l'autre point à l'ordre du jour soumis à la discussion.

Ce projet de loi vise à garantir l'indépendance professionnelle du Service statistique éthiopien, à délimiter clairement les rôles réglementaires et exécutifs des organes de contrôle et de mise en oeuvre, à renforcer la coordination entre tous les producteurs de statistiques officielles, à préserver la confidentialité des données, à améliorer la qualité et l'accessibilité des résultats statistiques, et à aligner les méthodologies statistiques nationales sur les principes et normes internationaux.

Le Conseil a enrichi le projet et a voté à l'unanimité pour le transmettre à la Chambre des représentants du peuple.

En outre, le Conseil a délibéré sur le projet de politique énergétique nationale.

En phase avec la réforme économique locale, le plan de développement décennal, la stratégie pour une économie verte et les objectifs de développement durable, cette politique définit un cadre visant à exploiter les ressources énergétiques du pays de manière abordable, en garantissant un approvisionnement énergétique durable, fiable, sûr, rentable et compétitif, tout en maximisant les avantages pour tous les citoyens.

Au terme de délibérations approfondies, le Conseil a enrichi le document et a décidé à l'unanimité de sa mise en oeuvre immédiate à compter de la date de son adoption.

Le Conseil s'est ensuite penché sur le projet de politique nationale sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes.

Cette politique est conçue pour s'attaquer aux causes profondes des disparités systémiques entre les sexes, renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de réponse à la violence sexiste, et répondre aux besoins spécifiques des femmes handicapées et d'autres segments hautement vulnérables de la population, conformément aux traités internationaux et continentaux sur l'égalité des sexes ratifiés par l'Éthiopie.

Cette politique a été approuvée à l'unanimité pour une mise en oeuvre immédiate.

Le Conseil a également examiné le projet de loi sur les assurances.

Celui-ci est conçu pour servir de cadre juridique solide visant à régir et à orienter le secteur des assurances, à renforcer la crédibilité du marché, à favoriser un écosystème d'assurance équitable, sûr et stable, et à protéger les intérêts des assurés et des clients des compagnies d'assurance.

À l'issue de cet examen, le Conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple.

Le Conseil a ensuite délibéré sur le projet de politique commerciale éthiopienne.

Cette politique est conçue pour orienter efficacement les systèmes commerciaux nationaux et internationaux, renforcer les interventions visant à combler des lacunes spécifiques du marché, diversifier les produits et services d'exportation afin de réduire la dépendance historique excessive vis-à-vis des produits agricoles primaires, établir des normes rigoureuses en matière de sécurité des produits et des pratiques commerciales équitables, et offrir un soutien stratégique aux industries nationales pour renforcer leur compétitivité et améliorer leur productivité.

Le Conseil a débattu de cette politique et a approuvé à l'unanimité sa mise en oeuvre à compter de la date de son adoption.

Il a ensuite examiné un projet de règlement modificatif visant à redéfinir la structure organisationnelle, les mandats et les attributions de l'Autorité du pétrole et de l'énergie.

Ce règlement vise à donner à l'Autorité les moyens de s'acquitter de ses responsabilités légales avec une efficacité et une compétence accrues.

À l'issue de longues délibérations sur le texte, le Conseil a intégré des contributions essentielles et a décrété à l'unanimité que le règlement entrerait en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la Fédération.

Le Conseil a en outre examiné un projet de règlement visant à établir des règles claires en matière de transparence des informations relatives à la propriété effective des entités dotées de la personnalité juridique.

Ce règlement prévoit les mécanismes d'application nécessaires à la mise en oeuvre effective du décret existant sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

À l'issue d'un examen approfondi, le Conseil a pris en compte les contributions formulées et a décidé à l'unanimité que le règlement entrerait en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République fédérale.

Le projet de proclamation sur le système alimentaire et la nutrition a constitué l'autre point examiné par le Conseil.

Ce projet de loi fournit un fondement juridique pour mettre en oeuvre des interventions visant à atténuer et à éliminer les effets néfastes de la malnutrition sur la santé publique, l'éducation, l'environnement, la productivité, la cohésion sociale et l'économie nationale, en établissant une structure nationale de supervision coordonnée, en garantissant une allocation durable des ressources et en renforçant l'appropriation par les communautés, guidant ainsi le pays vers la réalisation de ses engagements internationaux en matière de système alimentaire et de ses objectifs nationaux en matière de nutrition.

Le Conseil a examiné le projet en détail et a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple.

Enfin, le Conseil a délibéré sur un projet de règlement visant à encadrer l'attribution des aides budgétaires publiques aux universités autonomes.

Ce règlement vise à faire évoluer le financement public des établissements autonomes vers un système de subventions globales transparent, garantissant la responsabilité financière, l'équité et l'efficacité, tout en encourageant les établissements d'enseignement supérieur à accroître progressivement leur capacité de partage des coûts et à maintenir des résultats éducatifs standard dans un cadre de responsabilité mutuelle.

À l'issue des discussions, le Conseil a enrichi le projet et a ratifié le règlement à l'unanimité, décrétant son entrée en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la Fédération Negarit.

En outre, le Conseil a examiné un cadre législatif destiné à faire évoluer le secteur agricole des pratiques traditionnelles vers un modèle axé sur l'entreprise, à renforcer le pouvoir de négociation des petits producteurs sur le marché, à favoriser la création de valeur ajoutée et les liens intégrés avec les intrants industriels, à soutenir juridiquement la transition des petits exploitants compétents vers des développeurs de taille moyenne, à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à stimuler la création d'emplois.

Le projet de proclamation sur la création d'une société d'entreprise agricole a ensuite été renvoyé à la Chambre des représentants du peuple.