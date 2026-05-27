Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure l'hôpital ultramoderne de Lafto à Addis-Abeba

26 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré mardi le tout nouvel hôpital de Lafto, qu'il a qualifié d'étape majeure vers la transformation de l'Éthiopie en pôle régional pour les soins de santé de pointe et le tourisme médical.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a déclaré que cet hôpital reflétait l'investissement croissant de l'Éthiopie dans les services de santé préventifs et curatifs, tout en contribuant à réduire les dépenses considérables en devises étrangères liées aux traitements médicaux à l'étranger.

Construit sur un terrain de 5,4 hectares, l'hôpital Lafto est équipé pour offrir des traitements conformes aux normes internationales pour les maladies graves et spécialisées, notamment le cancer, les cardiopathies complexes et d'autres pathologies graves.

Cet établissement devrait permettre d'élargir l'accès aux services de santé de pointe en Éthiopie, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se faire soigner à l'étranger.

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Le Premier ministre Abiy a souligné que cet hôpital représentait bien plus qu'un simple projet de santé, le qualifiant de symbole de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'autonomie, du développement national et de l'expansion continue d'établissements médicaux modernes et spécialisés à travers le pays.

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