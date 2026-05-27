Ethiopie: Ethio Telecom fait son entrée sur le marché des capitaux avec une cotation historique à la Bourse éthiopienne

Addis Ababa — Ethio Telecom a été officiellement cotée sur le marché boursier de l'Ethiopian Securities Exchange (ESX), marquant ainsi un tournant historique dans le développement des marchés financiers et des capitaux du pays.

Cette cotation fait suite à une offre publique d'actions dans le cadre de laquelle l'opérateur de télécommunications public a cédé une participation de 10 % à des citoyens éthiopiens.

Cette initiative vise à élargir la participation du public à la propriété de l'une des entreprises les plus importantes et les plus rentables du pays, tout en jetant les bases d'une culture d'investissement plus inclusive et d'un système moderne de marché des capitaux.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de cotation, la PDG d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, a déclaré que la société s'engageait à soutenir le programme plus large de transformation numérique de l'Éthiopie et à renforcer l'inclusion financière.

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Elle a souligné que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des efforts nationaux menés sous le label « Digital Ethiopia », visant à élargir l'accès aux services numériques et aux opportunités économiques.

Les autorités de régulation ont également souligné l'importance de cette avancée, a appris l'ENA.

La directrice générale de l'Autorité éthiopienne des marchés de capitaux, Hana Tehelku, a fait remarquer que l'entrée d'Ethio Telecom en bourse reflète le rôle croissant des grandes entreprises publiques dans la promotion de la technologie, de l'investissement et du développement du secteur financier.

Elle a ajouté que l'autorité restait déterminée à assurer une surveillance réglementaire et un soutien institutionnel alors que l'Éthiopie met en place son écosystème de marchés de capitaux.

De son côté, le PDG de la Bourse éthiopienne, Tilahun Esmael, a qualifié cette cotation d'étape clé pour le système financier éthiopien, soulignant la transformation d'Ethio Telecom et son importance dans la construction de l'avenir numérique et financier du pays.

Au-delà des annonces institutionnelles, cette cotation est largement considérée comme une étape fondamentale dans les efforts de l'Éthiopie pour mettre en place un marché des capitaux opérationnel.

Elle devrait encourager l'investissement national, attirer à long terme des investisseurs étrangers potentiels et créer une plateforme officielle où les citoyens pourront négocier des actions et se constituer un patrimoine grâce à la détention d'actions.

Les analystes considèrent cette initiative comme s'inscrivant dans une évolution structurelle plus large : le passage d'un modèle économique largement dirigé par l'État à un système davantage axé sur le marché, doté de canaux d'investissement réglementés.

Bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses débuts, la Bourse éthiopienne se positionne comme un pilier central de cette transition, avec pour objectif de mettre en relation les entreprises et les capitaux, ainsi que les citoyens et les opportunités d'investissement, au sein d'un marché transparent, a-t-on appris.

Dans ce contexte, l'introduction en bourse d'Ethio Telecom est largement considérée non seulement comme une étape importante pour l'entreprise, mais aussi comme une porte d'entrée symbolique pour l'entrée de l'Éthiopie sur les marchés de capitaux organisés.