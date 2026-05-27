Addis Ababa — Le président russe Vladimir Putin a réaffirmé l'engagement de Moscou à renforcer les liens de longue date avec les nations africaines.

M. Putin a également souligné le rôle croissant de l'Afrique dans les affaires mondiales et son influence grandissante dans l'orientation de la coopération internationale.

Dans un message à l'occasion de la Journée de l'Afrique, le président Putin a adressé ses salutations chaleureuses aux chefs d'État et de gouvernement africains, qualifiant cette journée de symbole fort de la lutte historique du continent contre le colonialisme et de sa quête incessante de paix, de développement et de prospérité.

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Il a noté que les pays africains ont accompli des progrès significatifs ces dernières années, notamment en matière de développement économique et social, et a souligné que le continent joue un rôle de plus en plus important dans la réponse aux défis mondiaux.

M. Putin a également souligné la force croissante des cadres de coopération continentaux et régionaux, félicitant l'Union africaine et les organisations sous-régionales pour avoir approfondi l'intégration et amélioré les réponses collectives aux conflits et à l'instabilité dans certaines parties du continent.

Selon le dirigeant russe, les relations entre la Russie et l'Afrique reposent sur ce qu'il a décrit comme des principes communs de souveraineté, d'égalité et d'opposition aux pressions politiques ou économiques extérieures.

Il a réaffirmé la vision de Moscou d'un « ordre mondial multipolaire » fondé sur le droit international et une gouvernance mondiale plus équilibrée.

« La Fédération de Russie accorde une grande importance au renforcement des liens d'amitié traditionnels avec les pays africains », a déclaré Poutine.

Il a ajouté que les deux parties partageaient un intérêt commun pour la construction d'un système international plus juste et plus inclusif.

Pour l'avenir, il s'est montré optimiste quant au prochain sommet Russie-Afrique prévu en octobre à Moscou, affirmant qu'il offrirait l'occasion d'approfondir davantage la coopération dans les domaines politique, économique et du développement.

Il a ajouté qu'il se réjouissait d'accueillir les dirigeants africains et d'élargir le dialogue sur les domaines d'intérêt mutuel.

Ce message est largement interprété comme s'inscrivant dans le cadre des efforts continus de Moscou pour se positionner comme un partenaire clé en Afrique, dans un ordre mondial en rapide évolution marqué par une multipolarité croissante et une concurrence stratégique.