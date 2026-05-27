Sénégal: La coalition 'Publiez ce que vous payez' dévoile ses nouveaux défis

Dakar — La coalition "Publiez ce que vous payez", par la voix de son président, Papa Fara Diallo, a réaffirmé, mardi, son ambition de se positionner davantage sur les "nouveaux défis globaux" de la gouvernance des industries extractives, liés à la transition énergétique et à la préservation de l'environnement.

"La coalition 'Publiez ce que vous payez' Sénégal se positionne sur les questions de transition énergétique, de changement climatique et d'exploitation des minéraux critiques au Sénégal", a déclaré M. Diallo au cours d'un point de presse peu après le renouvellement du bureau de son bureau pour un second mandat de cinq ans. Le Sénégal, a-t-il dit, dispose d'un "potentiel immense en matière de minéraux critiques", des matières premières pouvant être "extrêmement stratégiques" pour la mise en œuvre de la politique nationale de transition énergétique.

Mais le pays a accusé du retard pour se mettre en conformité avec les bonnes pratiques internationales en matière de protection de l'environnement dans le domaine de l'industrie extractive, a-t-il ajouté, insistant les enjeux liés à la protection de l'environnement. Il considère que le pays doit davantage se positionner, "à moyen et long terme" sur les questions relatives à la gouvernance du secteur extractif.

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"Il était ressorti de notre étude de 2024 que nous avions un score de 10 sur 100 en matière de prise en compte du rapportage environnemental et social", a noté M. Diallo, précisant que ladite étude portait sur le niveau de conformité du Sénégal par rapport à l'Exigence 6.4 de la norme Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en matière environnementale et sociale. L'Exigence 6.4 de la Norme ITIE oblige les pays et les entreprises extractives à divulguer publiquement des informations sur les impacts environnementaux, sociaux et de genre.

Elle garantit aussi une transparence accrue sur la gestion des risques et les mesures d'atténuation liées à l'exploitation des ressources naturelles Selon Papa Fara Diallo, c'est sur la base des résultats de cette étude que la coalition "Publiez ce que vous payez" a décodé "de mettre le focus sur la protection de l'environnement et la documentation des droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés impactées par l'exploitation des ressources naturelles".

De cette manière, elle compte "renforcer" les bonnes pratiques de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif. La coalition "publiez ce que vous payez" entend peser de toute son influence pour que les textes en cours de révision soient "en phase" avec les normes internationales et les bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance du secteur extractif, a assuré son président.

Aussi la coalition "Publiez ce que vous payez" compte-t-elle développer ce "travail de veille" pour pouvoir "imposer la transparence et la redevabilité", a-t-il insisté, rappelant que les ressources naturelles doivent être exploitées pour le bien-être des populations, conformément aux dispositions de la Constitution. Dans cet esprit, les populations "doivent être au courant" des gains financiers générés par l'extraction des ressources exploitées.