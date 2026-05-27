Sénégal: Salémata - Le village de Noubou réceptionne une unité de transformation du beurre de karité

Kédougou — Les femmes de Noubou, un village du département de Salémata (sud-est) ont réceptionné, lundi, une unité de transformation du beurre de karité fonctionnant à l'énergie solaire, dans le cadre d'un projet initié par les jeunes de cette localité de la région de Kédougou, a constaté l'APS.

Initié par l'Association des ressortissants de Kédougou pour le développement à Paris (ARKD), ce projet est mis en oeuvre par l'Association des jeunes de Salémata, grâce au soutien de la fondation EDF en France. "Grâce à votre soutien, notre communauté entre dans une étape de développement. Ce projet représente beaucoup plus qu'une simple installation de panneaux solaires. Il constitue une véritable source d'espoir pour les femmes transformatrices, les jeunes et les familles de Noubou et des environs qui vivent essentiellement de l'agriculture et des fruits sauvages", a déclaré Labo Diallo, président de l'Association des jeunes de Salémata.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception de l'unité de transformation du beurre de karité fonctionnant à l'énergie solaire. Le chef de village Mamadou Lamarana Diallo, des femmes et le président de l'Association des ressortissants de Kédougou pour le développement à Paris, Moussa Souaré et son trésorier Bocar Ndiaye, ont pris part à cette activité.

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L'accès à l'énergie solaire permettra d'améliorer les conditions de travail des femmes de Noubou et d'augmenter la production du beurre de karité afin de renforcer l'autonomisation économique des femmes de cette localité frontalière avec la Guinée Conakry, a expliqué Labo Diallo. Il a salué l'engagement des partenaires à leurs côtés, soulignant qu"'il est possible de lutter contre la pauvreté, de promouvoir les énergies renouvelables et d'encourager le développement durable dans les zones rurales"

Il a sollicité auprès de l'ARKD et son partenaire financier un appui complémentaire pour l'acquisition d'un véhicule de transport des produits agricoles vers les marchés de la région de Kédougou et du Sénégal. Le président de l'Association des ressortissants de Kédougou pour le développement à Paris se dit très satisfait non seulement de l'aboutissement de ce projet, mais surtout le début d'une nouvelle ère pour la communauté de Noubou mais aussi celle du département de Salémata.

"Nous venons d'inaugurer une unité de transformation de beurre de karité fonctionnant à l'énergie solaire accompagnée de frigo solaire et de conservation. Ce double équipement représente bien plus qu'un investissement matériel. Et c'est un levier de développement durable d'autonomie économique et de valorisation de notre savoir-faire traditionnel", a-t-il déclaré. Moussa Souaré a souligné quelques impacts concrets que son association attend des femmes de Noubou bénéficiaires de ce projet d'électrification solaire et de machines de transformation du beurre de Karité.

Il a évoqué la création d'emplois et l'augmentation des revenus pour les ménages impliqués via leur association, l'amélioration de la qualité et de la traçabilité du beurre de karité, la réduction des pertes grâce au frigo solaire et une meilleure conservation des stocks, la diminution des couts d'énergie et de l'empreinte carbone garce à l'énergie, ainsi que le renforcement des compétences locales par la formation continue des femmes et des techniciens.

Il a remercié chaleureusement la Fondation EDF pour sa confiance et son engagement en faveur des projets communautaires et de transition énergétique, appelant les autorités locales, les entreprises minières et les ONG à soutenir cette dynamique.