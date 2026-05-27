Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 mai 2026

revue de presse

Fonds bleu pour le Bassin du Congo : Plus de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des bailleurs

En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), ce 26 mai à Brazzaville, les bailleurs de fonds, investisseurs et partenaires au développement ont annoncé des engagements financiers de quelque 3, 554 milliards de dollars en faveur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Cette première table ronde, présidée par le chef de l’État congolais, Denis Sassou-N’Guesso, marque une étape décisive dans la mobilisation des ressources destinées à la protection des écosystèmes du Bassin du Congo et au développement d’une économie verte et bleue. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

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Affaire libyenne : Guéant contre-attaque, Sarkozy s'exprime mercredi

Au procès en appel du financement libyen, l’avocat de Claude Guéant a fustigé Nicolas Sarkozy.

Philippe Bouchez El Ghozi, avocat de Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy, a vivement n'a pas maché ses mots mardi devant la cour d’appel de Paris il a fustigé "la volte-face stratégique" et "la cruauté" de l’ancien président français.

Dans une plaidoirie sans concession, il a rappelé avec ironie : « les absents ont toujours tort. » Une phrase, selon lui, particulièrement adaptée à la situation de son client, absent pour raisons de santé, mais dont la probité a été directement remise en cause par la défense de Sarkozy. (Source Africanews)

Gabon: Sylvia et Noureddin Bongo placés sous notice rouge d'Interpol

Au Gabon, le dossier judiciaire visant Sylvia et Noureddin Bongo connait de nouvelles évolutions. Selon des informations relayées par la presse gabonaise, l'ancienne première dame et son fils sont désormais placés sous notice rouge d'Interpol. Une procédure qui accentuerait la surveillance policière internationale. L'avocat de l'ancienne première dame parle lui « d'une grossière manipulation » ourdie par Libreville.

Selon plusieurs médias en ligne gabonais, Sylvia Bongo et son fils Noureddin Bongo seraient sous notice rouge d'Interpol depuis le 6 mai 2026. En clair, les noms des deux personnalités sont depuis cette date inscrits aux fichiers de police des 196 pays du réseau. (Source RFI)

Burkina: Le Parlement adopte une loi sur la réserve militaire

Au Burkina Faso, l’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté à l’unanimité, mardi, une nouvelle loi encadrant la réserve militaire.

La réforme lancée au Burkina ce 26 mai 2026 prévoit la mise en place d’une force complémentaire de 100 000 réservistes avant la fin de l’année.

Présenté par le ministre d’État chargé de la Défense et des Anciens combattants, le général de division Célestin Simporé, le texte a été approuvé par les 57 députés présents. Il vise à combler un vide juridique en instaurant un dispositif permanent de mobilisation nationale face aux défis sécuritaires persistants. (Source Apanews)

Crise au Moyen-Orient: La BAD alerte sur une nouvelle flambée des prix alimentaires et du carburant en Afrique

Les tensions géopolitiques au Moyen Orient font à nouveau flamber les prix du pétrole, des engrais et des denrées alimentaires en Afrique, menaçant directement la reprise économique du continent.

Mardi, lors de la publication de ses perspectives économiques 2026 à Brazzaville, la Banque africaine de développement (BAD) a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l’Afrique : 4,2 % attendus contre 4,4 % enregistrés en 2025. Un ralentissement en apparence modeste, mais qui frappe des millions de citoyens déjà étouffés par l’inflation, la dépréciation monétaire et la hausse du coût de la vie. (Source Africapresse)

Ebola en RDC: La visite du chef de l’OMS reportée, l’inquiétude grandit face à l’épidémie

L’Organisation mondiale de la santé a repoussé, à jeudi 28 mai, la visite de son directeur général en République démocratique du Congo, alors que l’épidémie d’Ebola continue de progresser dans plusieurs provinces du pays et en Ouganda voisin. Plus de 900 cas suspects et 220 décès suspects sont déjà recensés.

Initialement prévue mardi, la visite du directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été reportée à jeudi 28 mai au soir, selon le bureau de l’organisation à Kinshasa.

Le patron de l’OMS doit ensuite se rendre vendredi à Bunia, dans la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie actuelle dans le nord-est de la RDC. Cette visite intervient dans un contexte de forte inquiétude sanitaire alors que l’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. (Source Africa Radio)

Roland-Garros: Moïse Kouamé, le Français aux racines ivoiriennes et camerounaises qui fait tomber Marin Cilic

Moïse Kouamé a signé l’un des grands coups du début de Roland-Garros. À 17 ans seulement, le Français, né à Sarcelles d’un père ivoirien et d’une mère camerounaise, a dominé Marin Cilic, ancien vainqueur de l’US Open, en trois sets.

Moïse Kouamé n’a pas attendu longtemps pour se faire un nom à Roland-Garros. Invité dans le tableau principal, le jeune Français de 17 ans a créé la sensation ce mardi 26 mai en dominant Marin Cilic au premier tour. Face à l’ancien numéro 3 mondial, vainqueur de l’US Open 2014 et demi-finaliste Porte d’Auteuil en 2022, Kouamé s’est imposé 7-6(4), 6-2, 6-1 sur le court Simonne-Mathieu. (Source Afrik.com)

Tunisie : Grâce présidentielle pour un député qui avait critiqué le chef de l’Etat

Ahmed Saïdani avait qualifié le président Kaïs Saïed de « commandant suprême de l’assainissement et de l’évacuation des eaux pluviales », après ses visites dans des villes sinistrées par des pluies torrentielles.

Un député tunisien, Ahmed Saïdani, condamné en février à huit mois de prison pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux le président Kaïs Saïed, a été libéré mardi 26 mai, en vertu d’une grâce présidentielle, a déclaré son avocat, Me Houssem Eddine Ben Attia, à l’Agence France-Presse (AFP). (Source Le Monde Afrique)

Bénin: Romuald Wadagni complète son équipe avec huit nominations à la présidence

Le président Romuald Wadagni a signé mardi 26 mai, deux jours après son investiture, sept décrets de nomination qui dessinent l’ossature de son cabinet présidentiel. José Didier Tonato, ancien ministre du Cadre de vie pendant dix ans sous Patrice Talon, est nommé conseiller aux Infrastructures.

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement Talon depuis 2016, est promu ministre porte-parole du gouvernement, une fonction élevée au rang ministériel pour la première fois. Salimane Karimou, ancien ministre des Enseignements maternel et primaire de 2016 à 2026, devient conseiller à l’Éducation (Source Beninwebtv)

Sénégal: Une société veut aider les PME à produire de manière licite et à épargner de façon responsable

La société Khuwaylid Capital, spécialisée dans le financement et l’encadrement des petites et moyennes entreprises (PME), promeut un modèle de capital-investissement islamique basé sur la production économique licite, la consommation modérée et l’épargne responsable, a assuré sa fondatrice et directrice générale, Diago Dièye, dans une interview accordée à l’APS.

D’après elle, Khuwaylid Capital est une filiale de MMA Holdings, un consortium d’investissement basé au Sénégal, spécialisé dans les services financiers et l’encadrement des entreprises, le soutien aux États et aux institutions financières. (Source Agence de Presse Sénégalaise)