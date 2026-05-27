Afrique: Coopération tuniso-africaine - Nafti et Jaziri font le point sur FITA 2026

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, mardi, Anis Jaziri, président du Conseil d'affaires tuniso-africain (TABC), qui l'a informé des résultats de la 9ème édition de la Conférence Internationale sur le Financement de l'Investissement et du Commerce en Afrique FITA 2026, organisée en Tunisie les 28 et 29 avril 2026.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, cette conférence s'est conclue par la signature de plusieurs accords de partenariat avec diverses structures, institutions et organisations africaines et internationales, ainsi que par la signature de grands projets stratégiques dans les secteurs du textile, du développement urbain et de l'innovation technologique.

Lors de sa rencontre avec Nafti, Anis Jaziri a, en outre, présenté les prochaines initiatives stratégiques que le Conseil envisage de lancer, notamment l'organisation de la première édition du salon ATEX - African Technology and Expertise Expo, prévue du 6 au 8 avril 2027, à Tunis. De son côté, Mohamed Ali Nafti a salué les travaux de la 9ème édition de la conférence FITA 2026 et les résultats obtenus.

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Le ministre a, de surcroît, réaffirmé la volonté et la disponibilité du ministère ainsi que de ses missions diplomatiques à l'étranger à contribuer au suivi de la mise en oeuvre de ces résultats et à accompagner toutes les initiatives privées visant à promouvoir et renforcer la coopération entre la Tunisie et les pays africains dans divers domaines. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du développement des outils de la diplomatie économique tunisienne, afin de garantir une meilleure présence tunisienne à travers le continent africain, a indiqué la même source.