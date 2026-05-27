Tunisie: Le pays est-elle concernée par la vague de chaleur qui frappe l'Europe ?

L'expert en météorologie Ameur Bahba a affirmé, mardi 26 mai 2026, que la Tunisie ne connaît actuellement aucune vague de chaleur, précisant que les températures enregistrées ces derniers jours restent normales et proches des niveaux estivaux habituels.

Dans une déclaration accordée à la Radio nationale, il a expliqué que l'anticyclone des Açores, à l'origine de la vague de chaleur qui touche actuellement plusieurs pays d'Europe occidentale, n'a pas eu d'impact sur la Tunisie et ne devrait pas influencer les conditions météorologiques du pays dans les prochains jours. Selon Ameur Bahba, les températures observées en Tunisie demeurent dans les normales saisonnières, malgré les records enregistrés dans plusieurs pays européens.

La France a notamment annoncé mardi sept décès liés à cette vague de chaleur, dont au moins cinq cas de noyade, alors que plusieurs régions européennes continuent de faire face à des températures exceptionnellement élevées. Au Royaume-Uni, la ville de Londres a enregistré lundi la température la plus élevée jamais relevée durant un mois de mai, avec 34,8 degrés mesurés dans le parc de Kew Gardens, au sud-ouest de la capitale britannique.

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Ce niveau dépasse largement les moyennes habituelles du mois de mai à Londres, généralement comprises entre 17 et 18 degrés, ainsi que le précédent record de 32,8 degrés établi en 1922 et 1944. Le Bureau météorologique britannique a qualifié ces températures d'exceptionnelles, y compris par rapport aux pics observés en pleine saison estivale.