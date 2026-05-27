Afrique: 63e anniversaire de la journée du continent - La Tunisie réaffirme son ancrage africain

Diplomates africains, représentants de pays partenaires et responsables tunisiens se sont réunis, hier à Tunis, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Journée de l'Afrique. Une commémoration qui met à l'honneur à la fois l'histoire du continent et ses ambitions d'avenir.

La Tunisie a célébré, hier, le 63e anniversaire de la Journée de l'Afrique. Placée cette année sous le thème «Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063», cette journée, au cours de laquelle le continent africain célèbre à la fois son histoire et ses ambitions d'avenir, a été marquée par l'organisation d'une cérémonie officielle à Tunis.

Organisé par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, l'événement a réuni des ambassadeurs ainsi que des délégations diplomatiques de plusieurs pays africains, aux côtés de représentants de pays partenaires et amis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné l'importance et la profondeur de la dimension africaine de la politique étrangère tunisienne dès l'aube de l'indépendance. Cette vision a été, a-t-il affirmé, une source d'inspiration pour de nombreux pays encore sous le joug du colonialisme et a contribué à impulser un mouvement spontané ayant conduit une génération de militants et de bâtisseurs d'États africains nouvellement indépendants à créer une organisation porteuse des rêves et des aspirations de peuples qui ont longtemps lutté pour que le continent ait une voix, mais aussi une place, au sein du monde.

«Aujourd'hui, sous la conduite du Président de la République, Kaïs Saïed, cette relation se renforce davantage à travers un slogan fondamental : "L'Afrique aux Africains". Une vision qui demeure ouverte à tous les partenariats respectueux de la souveraineté de l'Afrique et des aspirations de ses peuples, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes», a-t-il déclaré.

Le ministre a, en somme, mis en avant les avancées réalisées par le continent en matière de gouvernance, de paix, de sécurité et d'intégration économique au cours des six dernières décennies. Il a rappelé l'engagement historique de la Tunisie envers l'Afrique depuis son indépendance, à travers son soutien aux mouvements de libération, sa participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU ainsi que l'ouverture de ses universités aux étudiants africains.

Mohamed Ali Nafti a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie entend renforcer davantage ses relations avec les pays africains à travers des partenariats gagnant-gagnant dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, les technologies de l'information et la coopération scientifique.

Évoquant le thème choisi cette année par l'Union africaine, consacré à la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, le ministre a rappelé que le continent fait face aux effets du changement climatique et à des pressions croissantes sur les ressources hydriques, dans un contexte où l'eau constitue un enjeu majeur de paix, de stabilité, de sécurité alimentaire et de développement.

Revenant sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment les menaces sécuritaires, les déséquilibres économiques, le chômage des jeunes et les conséquences du changement climatique, le ministre a appelé, en somme, à une mobilisation collective autour de priorités essentielles, parmi lesquelles la consolidation de la paix et de la sécurité, l'accélération de l'intégration économique africaine ainsi que le développement des infrastructures régionales, notamment dans les domaines du transport, de l'énergie et du numérique.