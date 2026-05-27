Tunisie: Festivals d'été 2026 - Ouverture des candidatures pour les artistes et organisateurs

Le ministère tunisien des Affaires culturelles a annoncé l'ouverture des candidatures pour la participation aux festivals estivaux de 2026 dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de l'illusion. Les artistes, groupes musicaux et organisateurs de spectacles ont jusqu'au 24 juin 2026 pour déposer leurs dossiers.

Dans un communiqué publié par la Direction de la musique et de la danse, le ministère a précisé que les candidatures doivent être soumises exclusivement via la plateforme numérique dédiée à la gestion du soutien dans le secteur culturel. La même source a souligné que les dossiers incomplets, déposés hors délais ou non transmis à travers la plateforme électronique ne seront pas examinés par la commission compétente.

Pour les artistes et groupes musicaux, le dossier de candidature doit comprendre une copie de la carte d'identité nationale, un curriculum vitae ainsi que les copies des cartes professionnelles de l'artiste principal et des membres participant au spectacle. Les candidats doivent également fournir des engagements écrits des participants, une présentation artistique du spectacle (avec une priorité accordée aux nouvelles productions) ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé et des liens relatifs au projet artistique.

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Concernant les organisateurs de spectacles, le ministère exige une copie de la carte d'identité nationale ou un extrait récent du Registre national des entreprises datant de moins de trois mois. Le dossier doit aussi inclure une copie visée du cahier des charges, un document attestant du contrat conclu entre l'organisateur et les artistes, en plus d'une liste des équipements techniques mobilisés et du budget prévisionnel du projet.

Afin de faciliter les démarches d'inscription, la Direction de la musique et de la danse a mis en place plusieurs mécanismes d'accompagnement, notamment un guide d'utilisation de la plateforme, des vidéos explicatives ainsi que des moyens de contact directs (téléphone et courrier électronique) avec l'équipe d'assistance technique.