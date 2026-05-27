Tunisie: Sélection tunisienne - Tounekti et Mejbri rejoignent le stage de Tabarka

26 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, mardi 26 mai 2026, l'arrivée de Sebastian Tounekti et de Hannibal Mejbri au stage de préparation de la sélection tunisienne, actuellement organisé à Tabarka.

Ce rassemblement, entamé depuis six jours, s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Aigles de Carthage en vue de leurs prochaines échéances internationales et de la Coupe du monde 2026. La FTF a également indiqué que le défenseur Ali Abdi devrait rejoindre le groupe dans la soirée, après la rencontre disputée par son club, l'OGC Nice, face à l'AS Saint-Étienne, dans le cadre du barrage aller pour le maintien en Ligue 1 française.

Le staff technique national poursuit ainsi la mise en place progressive de son effectif avec l'arrivée des joueurs évoluant dans les différents championnats européens. Le stage de Tabarka comprend plusieurs séances physiques et technico-tactiques destinées à préparer les joueurs aux prochaines échéances de la sélection nationale.

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