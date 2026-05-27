Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Six cadres de l'institution décorés dans l'Ordre du Mérite congolais

26 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy Gervais Kitina

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a élevé, à titre exceptionnel, six cadres de la Banque africaine de développement (BAD) au grade de commandeur et de chevallier, à l'ouverture des 61es Assemblées annuelles de cette institution qui se tiennent du 25 au 29 mai, dans la capitale congolaise.

Il s'agit notamment du président deu Groupe de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah, et de Chioma Onukogu, élevés au grade de commandeur, tandis que quatre autres cadres du Groupe ont été faits chevalier dans l'Ordre du Mérite congolais.

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