En séjour à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre des 61ᵉ Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), le président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce jour à la table ronde des Bailleurs de Fonds consacrée au financement du Plan d'Investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Cette rencontre s'est tenue à l'issue de la cérémonie d'ouverture marquée par les allocutions de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, du Docteur Sidi Ould Tah, Président du Groupe de la BAD ainsi que d'Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine.

Placées sous le thème : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », ces assises réunissent du 25 au 29 mai 2026 plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement africains, ainsi que les gouverneurs et représentants des 81 pays membres du Groupe de la BAD.

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Au cœur des échanges figure une ambition commune, celle d'accélérer la transformation structurelle des économies africaines, renforcer l'intégration régionale et permettre au continent de convertir ses immenses ressources naturelles en véritable puissance économique au service des populations.

Dans cette dynamique, la BAD demeure un partenaire stratégique majeur des États africains, à travers le financement de projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, du numérique et de l'industrialisation.

Lors de son intervention, le président de la République Gabonaise a salué la vision portée par les Chefs d'État membres de la Commission Climat du Bassin du Congo ainsi que le travail technique accompli par la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale dans l'élaboration des mécanismes de financement du Fonds Bleu.

Brice Clotaire Oligui Nguema a particulièrement insisté sur la nécessité pour la communauté internationale et les partenaires financiers d'investir à la hauteur de la contribution exceptionnelle du Bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial.

Le Bassin du Congo constitue le deuxième massif forestier tropical au monde, un régulateur climatique majeur, un réservoir stratégique de biodiversité ainsi qu'une source essentielle de sécurité hydrique.

Le président de la République a souligné que le Fonds Bleu représente bien plus qu'un mécanisme environnemental, il constitue un véritable instrument de transformation économique destiné à financer des projets structurants conciliant préservation des écosystèmes et développement durable.

Il a également mis en avant l'engagement constant du Gabon en faveur de la protection de l'environnement. Avec plus de 88 % de couverture forestière, le Gabon demeure l'un des pays les plus engagés dans la préservation des écosystèmes à l'échelle mondiale.

Cette ambition est pleinement intégrée dans le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, qui vise à faire évoluer le modèle économique national vers une économie plus diversifiée, résiliente et inclusive.

Dans ce cadre, le Gabon a inscrit au Fonds Bleu quatre projets prioritaires portant notamment sur la gestion durable des conflits homme-faune, la restauration des mangroves, la valorisation des produits forestiers ainsi que l'allocation durable des terres et des ressources en eau.

Pour clore ses propos Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé à une mobilisation concrète des financements en faveur des infrastructures vertes, de l'économie bleue et des projets de résilience climatique, estimant qu'il est désormais temps que les engagements internationaux se traduisent par des réalisations tangibles au bénéfice des peuples africains.