Tunisie: Des caméras de surveillance aux intersections à forte densité de circulation

Les autorités tunisiennes s'orientent vers la généralisation des caméras de surveillance aux carrefours connaissant une forte densité de circulation, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la route.

L'annonce a été faite mardi 26 mai 2026 par Samia Massaoud, cheffe du service de la communication routière à l'Observatoire national de la sécurité routière, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale tunisienne. La responsable a indiqué que cette stratégie vise à réduire le nombre d'accidents de la circulation de 10 % à court terme, de 25 % à moyen terme et de 50 % à long terme.

Elle a expliqué que le recours accru aux dispositifs de surveillance routière s'inscrit dans une approche globale destinée à améliorer la sécurité sur les routes tunisiennes et à limiter les comportements dangereux au niveau des principaux axes de circulation.

Samia Massoud a en outre souligné que l'Observatoire accorde une importance particulière à la sensibilisation des jeunes générations. Des programmes de formation et d'éducation à la sécurité routière sont actuellement développés au profit des enfants afin de promouvoir une culture de prévention dès le plus jeune âge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les données communiquées par l'Observatoire, les accidents de la route ont fait 464 morts en Tunisie depuis le début de l'année 2026. Les autorités poursuivent, par ailleurs, leurs efforts pour renforcer les mécanismes de prévention, améliorer le contrôle routier et réduire les pertes humaines et matérielles liées aux accidents de la circulation.