Tunisie: Hajj 2026 - Les pèlerins tunisiens accomplissent les rites de Arafat

Les pèlerins tunisiens ont accompli, mardi 26 mai 2026, les rites de la station à Arafat (wuqûf), l'un des moments les plus importants du pèlerinage du Hajj, dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse.

Selon un communiqué du Bureau des affaires des pèlerins tunisiens, les fidèles ont accompli les prières regroupées et raccourcies, récité le Coran et suivi le sermon de Arafat ainsi que plusieurs prêches religieux dispensés par la mission religieuse tunisienne.

Le Bureau a précisé que la mission tunisienne a assuré l'encadrement et l'accompagnement des pèlerins à l'intérieur des tentes afin de les protéger des fortes chaleurs, conformément aux recommandations émises par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra. Les pèlerins tunisiens se préparent, par ailleurs, à poursuivre l'accomplissement des différents rites du Hajj après avoir achevé l'étape du "wuqûf obligatoire" à Arafat, a ajouté la même source.