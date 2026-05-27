Ouganda: Ebola - Après deux nouveaux cas, Kampala tente d'éviter une nouvelle chaîne de transmission

Deux semaines après l'annonce officielle d'une nouvelle flambée d'Ebola le 15 mai 2026, les autorités ougandaises tentent de convaincre que l'épidémie reste sous contrôle et limitée à un seul cluster clairement identifié. Un discours qui se veut rassurant après l'identification lundi de deux nouveaux cas.

« Nous n'avons identifié qu'une seule chaîne de transmission. Tous les cas recensés jusqu'à présent sont liés aux deux patients venus du Congo », explique à RFI Daniel Kyabayinze, directeur de la santé publique au ministère ougandais de la Santé.

Les deux nouveaux cas sont des personnels soignants contaminés après avoir pris en charge les premiers patients venus de la République démocratique du Congo pour recevoir des soins en Ouganda. Les autres cas identifiés concernent également des travailleurs de santé, des employés domestiques ou encore le chauffeur ayant transporté les malades.

Selon Kampala, le fait que l'ensemble des cas reste pour l'instant concentré dans la capitale constitue un élément plutôt rassurant pour les autorités sanitaires, la ville étant jugée plus facile à surveiller et à contrôler qu'une propagation dispersée dans plusieurs régions du pays.

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« Nous sommes dans une course contre la montre »

Derrière ce discours rassurant, Kampala reconnaît toutefois qu'une partie du virus a probablement circulé avant même l'annonce officielle de l'épidémie.

« Nous sommes dans une course contre la montre », reconnaît Daniel Kyabayinze.

Les deux patients à l'origine du foyer étaient déjà entrés dans le système de santé ougandais autour du 10 mai. Depuis, les autorités tentent de reconstituer précisément leur parcours : quel avion ils ont emprunté, quels transports ils ont utilisés, quelles structures de santé ils ont fréquentées.

Les équipes sanitaires travaillent également à reconstituer ce que les épidémiologistes appellent une « line list » : un tableau détaillant l'ensemble des cas identifiés, leurs contacts, leurs déplacements et leurs expositions potentielles au virus.

Mais le système reste imparfait, reconnaît Kampala.

« S'il y avait aujourd'hui d'autres cas, nous commencerions à voir apparaître une deuxième chaîne de transmission ou des décès inexpliqués. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Nous sommes donc confiants, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le risque reste élevé », explique Daniel Kyabayinze.

Le seuil critique des 21 jours

L'Ouganda surveille désormais avec attention le seuil des 21 jours correspondant à la période maximale d'incubation du virus Ebola.

Mercredi 27 mai, treize jours se seront écoulés depuis l'annonce officielle de l'épidémie et environ dix-huit jours depuis l'arrivée des premiers patients dans le système de santé ougandais. Les autorités approchent donc du premier cycle complet d'incubation.

Si aucun nouveau cluster inattendu n'émerge d'ici là, Kampala espère pouvoir confirmer que l'épidémie reste limitée à cette seule chaîne de transmission.

Pour tenter de limiter la propagation du virus, plus de 600 agents de santé ont été déployés dans les établissements de santé du pays afin d'éplucher plusieurs mois d'archives hospitalières, retracer les déplacements des patients et rechercher d'éventuels décès inexpliqués. Les 37 districts frontaliers avec la RDC ont également été placés sous surveillance renforcée.

Des alertes en hausse malgré les fausses pistes

Les autorités ougandaises affirment également constater une hausse des signalements transmis par la population sur des symptômes suspects - un élément que Kampala considère comme encourageant.

Selon Daniel Kyabayinze, les campagnes de sensibilisation commencent à produire des effets, même si une grande partie des alertes se révèlent finalement être de fausses pistes.

Beaucoup de symptômes d'Ebola - fièvre, vomissements, fatigue - ressemblent aussi à ceux du paludisme ou d'autres infections très répandues dans la région.

« Notre plus grand succès serait que les populations nous signalent les cas suspects », explique-t-il.

Mais malgré cette mobilisation, les autorités reconnaissent que certains contacts pourraient encore échapper à la surveillance sanitaire. Les déplacements des premiers patients entre la RDC, Arua et Kampala compliquent considérablement le travail de traçage.

Kampala met toutefois en avant la logique scientifique de transmission du virus pour justifier son optimisme prudent.

« On n'est pas contagieux tant qu'on ne présente pas de symptômes (...) même s'il y a eu des déplacements le long du corridor de transport avec la RDC, la transmission intervient surtout lorsque les patients sont gravement malades », explique Daniel Kyabayinze.