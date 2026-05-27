Madagascar: En visite à Majunga, le président Randrianirina promet d'oeuvrer en faveur de la décentralisation

À Madagascar, le chef de la transition, Michaël Randrianirina et le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, sont en déplacement à Majunga. La visite, ressemblant à une opération de charme dans cette grande ville du nord-ouest du pays, a débuté lundi soir par une série de discours. Les deux principales figures du régime ont promis d'oeuvrer en faveur de la décentralisation et ont lancé un appel à l'unité des Malgaches.

Face à plusieurs milliers de Majungais réunis dans une ambiance festive sur la grande plage de la ville, Michaël Randrianirina a promis de favoriser la décentralisation, l'une des revendications phares de la Gen Z.

« Jusqu'à maintenant, les régions et les services territoriaux déconcentrés ne bénéficient que de 3,6 % du budget national. Comment peut-on progresser ainsi ? Dans la loi de finances rectificative, nous allons porter à 14,5 % la part du budget qui leur est allouée. Une région est développée si toutes ses communes prospèrent et un pays avance si toutes ses régions réussissent ! », a lancé le président de la transition.

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a aussi mis en garde contre les divisions ethniques, à l'heure où des messages stigmatisants sont régulièrement relayés sur les réseaux sociaux.

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« Certaines personnes alimentent un clivage entre Malgaches. À partir de ce jour, il faut arrêter de dire que nous venons des régions ou des Hautes Terres, que nous sommes indiens, chinois, étrangers ou de la diaspora. Il n'y aura pas de développement si les Malgaches ne sont pas solidaires. Monsieur le Président, faites en sorte que les Malgaches soient unis ! », a-t-il exhorté.

Ce déplacement intervient peu avant deux grands rendez-vous politiques : un face-à-face entre députés et ministres vendredi et samedi à l'Assemblée. Puis le lancement officiel de la concertation nationale dans une semaine.