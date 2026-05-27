Soudan: Les Émirats arabes unis accusés d'avoir envoyé des mercenaires colombiens en soutien aux FSR

Les Émirats arabes unis sont ciblés par de nouvelles accusations dans la guerre au Soudan. Selon un rapport publié ce mardi 26 mai 2026 par Human Rights Watch, des mercenaires colombiens recrutés aux Émirats auraient combattu aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR), milice paramilitaire accusée de crimes de guerre au Darfour. L'ONG affirme avoir recueilli des preuves montrant que ces combattants ont transité par des bases militaires émiriennes avant leur déploiement au Soudan aux côtés des FSR.

Ils sont des centaines de mercenaires colombiens à avoir été recrutés depuis 2024, selon Human Rights Watch (HRW), par une société basée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis: Global Security Services Group (GSSG). Une entreprise privée en apparence, mais « liée à la famille dirigeante émirienne », selon l'ONG.

HRW dit, dans son rapport de 83 pages publié ce mardi 26 mai, apporter la preuve que ces mercenaires ont transité par des bases militaires comme celles de Ghiyathi et Al Wathba, près d'Abu Dhabi, avant d'être envoyés au Soudan et mis à la disposition des FSR, la milice paramilitaire du général Hemeti.

Des mercenaires colombiens auraient pris part à la prise d'El-Fasher

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Un mercenaire interrogé par l'ONG raconte notamment avoir été conduit directement sur l'une de ces bases militaires émirienne, sans passer les contrôles migratoires à son arrivée. Un autre a affirmé avoir participé à l'entraînement de recrues des FSR autour de la base de Nyala au Darfour, y compris de « jeunes enfants ».

L'ONG dit aussi avoir authentifié des vidéos sur lesquels des mercenaires colombiens combattaient aux côtés de FSR lors de la prise d'El-Fasher en octobre 2025. Une bataille marquée par des massacres, des violences sexuelles et des déplacements forcés de civils, présentant « les caractéristiques d'un génocide », selon une commission d'enquête des Nations unies.

Autant de preuves, selon Human Rights Watch, du soutien « substantiel » des Émirats Arabes Unis à la capacité des FSR à commettre des crimes de guerre. Les Émirats arabes unis, eux, continuent de nier tout soutien militaire aux FSR, assurant que leur aide au Soudan est uniquement humanitaire.