Afrique: Les Mamelodi Sundowns accueillis en héros après leur victoire en Ligue des champions CAF

L'équipe de football sud-africaine des Mamelodi Sundowns est rentrée du Maroc avec une deuxième étoile à exhiber. Ceux qu'on surnomme les « Brésiliens », en raison des couleurs de leurs maillots, vainqueurs de l'ASFAR de Rabat en finale de la Ligue des champions de la CAF dimanche, ont reçu un accueil triomphal de leurs supporters ce mardi 26 mai à Pretoria.

Une marée jaune a envahi les rues poussiéreuses de Mamelodi, township du nord-est de Pretoria, ce mardi 26 mai 2026, deux jours après la victoire des Mamelodi Sundowns en finale de la Ligue des champions africaine. Dans les rues, chacun voulait se rapprocher du bus qui transportait les héros et le précieux trophée.

Memory, femme de ménage à Pretoria, a même pris une journée de congé pour pouvoir savourer ce moment. « On n'est même pas allés travailler aujourd'hui car on voulait voir et supporter nos gars, explique-t-elle. Ça fait longtemps qu'on se battait pour cette étoile, et cette fois-ci, elle est bel et bien pour nous ! »

« Nous sommes tellement reconnaissants envers cette équipe »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tee-shirt, short, et bob aux couleurs de l'équipe, Sidney regarde lui avec émotion le bus passer. Il soutient le club depuis qu'il est petit, à l'image de toute sa famille. « Ce titre nous emplit le coeur, nous sommes tellement reconnaissants envers cette équipe, témoigne-t-il. Ça n'a pas été une saison facile, mais nous, en tant que supporters, on s'est assurés d'être toujours unis derrière notre club. Et on remercie beaucoup notre coach, Cardoso, même si on n'a pas toujours été tendres avec lui. Cette victoire est bien méritée. »

Même si le titre de champions d'Afrique du Sud leur a échappé au profit des Orlando Pirates, les Sundowns marquent l'histoire du foot sud-africain en devenant la première équipe à pouvoir arborer deux étoiles.

Sandile, un autre supporter, est survolté : « Vous pouvez voir de vous-même : tous les gens du quartier sont si heureux. Et on change le discours comme quoi les clubs nord-africains seraient toujours meilleurs que nous. Le fossé est comblé, et le Nord a désormais peur des Sundowns ! »

Avec cette victoire, les Mamelodi Sundowns, propriété du président de la CAF, Patrice Motsepe, empochent également un chèque de 6 millions de dollars, un record pour la compétition.