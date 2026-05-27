Bénin: Quatre militaires tués dans des attaques à la frontière avec le Burkina Faso

Deux positions de l'armée béninoise ont été attaquées dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2026 dans la zone de Kourou Koualou, à la frontière avec le Burkina Faso, à plus de 700 km au nord de Cotonou. Selon plusieurs sources concordantes, quatre soldats des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans ces attaques survenues au lendemain de la nomination du nouveau président Romuald Wadagni. L'armée béninoise a riposté, mais ne communique pas sur les pertes infligées aux assaillants.

Les attaques sont survenues dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2026. Plusieurs centaines d'hommes armés, arrivés à moto, ont ciblé deux positions militaires établies dans le secteur de Kourou Koualou. Les soldats de l'opération Mirador ont riposté.

Interrogé sur les pertes côté terroristes un haut gradé confie: « On les a vus venir de loin. Ils ont eu beaucoup de morts mais les ont emportés ».

Quatre militaires béninois tués

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Du côté béninois, plusieurs sources font état du décès de quatre militaires. L'armée a aussitôt lancé des opérations de poursuite et de ratissage, qui ont pris fin dans la matinée ce mardi.

Kourou Koualou est une zone frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin, vaste de plus de 70 kilomètres carrés. Selon les spécialistes, ce territoire est considéré comme un point chaud de la menace terroriste.

Quelques heures à peine après ces attaques, le nouveau ministre de la Défense, Gildas Agonkan, prenait officiellement ses fonctions. Devant la haute hiérarchie militaire, il a affiché une ligne ferme.

« Notre ténacité ne faiblira en face d'aucun avatar ; je ne ménagerai aucun effort pour poursuivre la formation, l'équipement et la modernisation de nos forces armées pour faire face aux menaces d'où qu'elles viennent », a-t-il déclaré. Le ministre a également annoncé qu'il entendait renforcer la coopération militaire régionale.