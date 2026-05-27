Congo-Kinshasa: Analyse de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC

analyse

Deux drones armés ont visé les installations aéroportuaires de l'aéroport international de Bangboka à Kisangani dans la province de la Tshopo, en début de soirée du dimanche 24 mai, avant d'être neutralisés en plein vol par les dispositifs de défense des FARDC.

Cette intervention a permis d'éviter des conséquences potentiellement dramatiques, même si les circonstances exactes de cette attaque restent encore à élucider.

Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée tendue lundi 25 mai dans plusieurs localités des territoires de Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu, au lendemain de frappes aériennes attribuées à des drones militaires. Ces attaques ont notamment visé Rubaya et Rumangabo, dans un contexte de combats intenses qui se poursuivent depuis plus d'une semaine dans la région.

Ces nouvelles attaques interviennent plus d'un mois après le neuvième round des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 à Montreux en Suisse.

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Les deux parties s'étaient accordées sur deux points, à savoir : la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain d'un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu.

-Quelle lecture faire de cette situation ?

Invités :

-Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique.

-Reagan Miviri, avocat et chercheur à Ebuteli, partenaire de recherche du Groupe d'étude sur le Congo (GEC).

-Johnson Ishara Butaragaza, acteur engagé de la société civile du Nord-Kivu. Coordonnateur national de la Dynamique génération consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique.

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