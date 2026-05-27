Sénégal: Hajj - Les pèlerins entament le rituel de la lapidation

Dakar — Les premiers groupes de pèlerins sont arrivés, mercredi, à Mina à l'aube, en provenance de Muzdalifah, pour accomplir le rite de la lapidation de la grande stèle (Jamrat Al-Aqaba), en ce premier jour de l'Aïd Al-Adha.

Ce mouvement de fidèles se déroule dans un dispositif intégré de services sécuritaires, organisationnels et sanitaires garantissant sérénité et sécurité, souligne l'agence de presse saoudienne.

Selon la SPA, le complexe des Jamarat a connu une grande fluidité des déplacements grâce au suivi de terrain et à l'organisation précise des flux de pèlerins, suivant des plans opérationnels tenant compte des densités humaines et assurant la sécurité des déplacements entre les Lieux Saints.

Les services concernés ont mobilisé l'ensemble de leurs moyens aux abords du site, avec le renforcement des équipes médicales et de secours, le déploiement d'unités d'orientation et de sensibilisation, ainsi que l'intensification des opérations de nettoyage et de salubrité, ajoute la même source.

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Elle signale par ailleurs que le système de transport par navettes et le métro des Lieux Saints ont poursuivi le transfert des pèlerins selon des horaires flexibles, facilitant la mobilité et réduisant les temps de trajet, en coordination avec les plans de circulation et de gestion des foules.

La lapidation de la grande stèle est accomplie conformément à la Sunna du Prophète Mohammed, après la station à Arafat et la nuit passée à Muzdalifah, avant la poursuite des rites du Jour du sacrifice, incluant l'offrande, le rasage ou la coupe des cheveux et le Tawaf Al-Ifada.

Le nombre total de pèlerins pour le Hajj 2026 s'élève à 1 707 301, selon l'Autorité générale des statistiques (GASTAT).

Parmi eux, 1 546 655 sont des pèlerins internationaux arrivés par différents points d'entrée, tandis que 160 646 sont des pèlerins nationaux, citoyens et résidents.

Les statistiques de la GASTAT font état de 893 396 hommes et 813 905 femmes parmi les pèlerins nationaux et internationaux.

Concernant les pèlerins internationaux, la GASTAT précise que 1 485 729 sont arrivés par avion, 54 429 par la route et 6 497 par la mer.