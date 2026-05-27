À un jour de la fête de la Tabaski, le député d'Anyama et de Brofodoumé, Ibrahim Diakité, dit Mouhalim, a une fois de plus manifesté sa solidarité envers les populations. Fidèle à cette tradition depuis une décennie, il a offert d'importants dons destinés aux veuves, aux personnes indigentes ainsi qu'aux imams du vendredi (Djouma), afin de leur permettre de célébrer cette fête dans de meilleures conditions.

Aux côtés de son collègue Amidou Sylla, député d'Anyama, Ibrahim Diakité a procédé à la remise de 250 moutons, de 10 bœufs, de 200 sacs de riz et de 200 complets de pagne. La distribution a eu lieu le mardi 26 mai 2026, sur l'esplanade de sa permanence située à proximité de la gendarmerie, en présence de centaines de bénéficiaires venus témoigner leur reconnaissance.

Avant la distribution des dons, Ibrahim Diakité a souligné le sens de cette action : « Chaque année, au nom du Président Alassane Ouattara, nous apportons un soutien à nos populations à l'occasion de la Tabaski et d'autres événements. Depuis dix ans, nous restons aux côtés de nos frères et sœurs, musulmans comme non-musulmans. Cette année encore, nous offrons des moutons, des boeufs, des pagnes, du riz ainsi qu'une aide financière aux veuves, aux indigents et aux imams. »

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Il a également fait savoir que, dans le cadre de cette initiative solidaire, 25 fidèles musulmans ont bénéficié d'un appui pour accomplir le pèlerinage à La Mecque. De son côté, l'honorable Amidou Sylla a salué cette action de générosité. « Nous venons d'assister à une importante oeuvre de solidarité. Nous exprimons notre profonde gratitude pour cet élan de générosité, qui touche toutes les couches sociales, en particulier les veuves et les personnes vulnérables. Plus de 200 complets de pagne ont été distribués, témoignant d'une attention particulière envers les femmes dans le besoin », s'est-il réjoui.

Il a ajouté que cet acte s'inscrit dans les valeurs fondamentales de solidarité et de partage prônées par la foi, mais aussi dans la vision du Président de la République. « La générosité est une valeur essentielle de notre foi. Cet engagement reflète également la vision du Chef de l'Etat Alassane Ouattara, qui encourage la solidarité, la compassion et les actions sociales en faveur des populations les plus démunies », a-t-il souligné. À l'occasion de la journée bénie d'Arafat, l'élu a indiqué que des prières ont été formulées pour le Président de la République, ainsi que pour la paix et la prospérité de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble de la communauté musulmane.

Au nom des imams, Amadou Touré, imam du quartier Scierie, a exprimé sa gratitude envers le député Ibrahim Diakité pour son soutien constant. Il a salué ses actions en faveur de la communauté musulmane, des veuves et des personnes démunies. Il a également adressé des bénédictions aux deux députés d'Anyama, les exhortant à poursuivre leurs efforts en faveur du vivre-ensemble, de la paix sociale et du bien-être des populations de la commune.