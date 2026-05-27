Sénégal: Bassirou Diomaye Faye invite les Lions à incarner l'unité des Sénégalais

Dakar — Le président de la République a appelé les Lions, mardi, à porter avec fierté l'unité et l'espérance du peuple sénégalais à la Coupe du monde du football.

"Quand vous entrerez sur le terrain, vous ne porterez pas seulement vos noms au dos de vos maillots. Vous porterez les prières des mères, les espoirs des jeunes qui jouent au ballon dans nos rues, sur nos plages et dans nos écoles", a-t-il dit. S'exprimant lors d'une cérémonie de remise du drapeau national aux Lions, avant leur départ pour la Coupe du monde 2026, Bassirou Diomaye Faye a mis en relief la dimension patriotique et populaire de la mission de l'équipe nationale.

Il a eu une pensée affectueuse pour les Sénégalais vivant à l'étranger, "dont le cœur revient au pays chaque fois que l'hymne national retentit". Le chef de l'État a demandé aux joueurs de rester fidèles aux valeurs qui fondent l'identité du Sénégal, "fidèles à [leur] courage, fidèles à [leur] solidarité, fidèles à [leur] dignité, fidèles à cette manière sénégalaise de se battre sans perdre son élégance". Il juge nécessaire de sauvegarder l'unité de l'équipe, même pendant les moments les plus difficiles de la compétition.

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"À la Coupe du monde, il y aura toujours des moments difficiles [...] Ce n'est pas quand le match est facile que l'on reconnaît une grande équipe, c'est quand elle traverse le feu sans perdre son unité", a dit M. Faye aux Lions. S'adressant directement à leur capitaine, Kalidou Koulibaly, le chef de l'État a parlé d"'une génération forte, responsable et respectueuse", qui a déjà conduit le Sénégal à "des victoires qui resteront dans l'histoire".

Le président de la République a également rendu hommage au sélectionneur national, Pape Thiaw, et à ses collaborateurs. Les grandes compétitions se préparent "loin des projecteurs, dans le détail, l'étude et l'anticipation", a-t-il affirmé.

D'après Bassirou Diomaye Faye, le sport est "un élément majeur du rayonnement des nations" et un facteur de cohésion sociale. "Quand une équipe nationale gagne, ce n'est pas seulement une victoire ajoutée à un palmarès. C'est une confiance collective qui grandit. C'est une jeunesse qui se dit que l'excellence est possible", a-t-il dit, invitant les supporters à continuer à soutenir l'équipe nationale "avec passion", tout en préservant "le respect, la discipline et la fraternité".

Les Lions se rendront à Charlotte, mercredi. Ils poursuivront les préparatifs de la Coupe du monde dans cette ville située dans le sud des États-Unis d'Amérique. Sadio Mané et ses coéquipiers joueront leur premier match amical dans la même ville, contre l'équipe des États-Unis d'Amérique, dimanche 31 mai à 19 h 30 GMT. Les Lions resteront à Charlotte jusqu'au 7 juin. Ils se rendront ensuite à San Antonio, une ville du Texas, où ils joueront un match amical contre l'équipe d'Arabie saoudite, le 9 juin à 23 h 00 GMT. La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet, dans trois pays d'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis.