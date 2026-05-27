Sénégal: Le président Faye réaffirme le soutien de l'État au sport sénégalais

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mardi l'engagement de l'État à soutenir durablement le sport sénégalais, présenté comme "un pilier de cohésion nationale et de rayonnement du Sénégal".

Le chef de l'Etat, présidant la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions avant leur départ pour la Coupe du monde, a assuré que "le gouvernement, le ministère chargé des Sports, la Fédération et l'ensemble des services concernés" vont continuer à travailler pour placer l'équipe nationale "dans les meilleures conditions possibles". "Ce soutien n'est pas seulement lié à une compétition, il s'inscrit dans une vision plus large", a expliqué le chef de l'État.

Selon lui, le sport joue un rôle central dans la société en donnant à la jeunesse "des modèles, des repères et des raisons de croire en l'effort". Le président de la République a également salué le travail "souvent invisible" des dirigeants, encadreurs techniques, médicaux et administratifs de l'équipe nationale. "Le public voit les matchs, les buts et les célébrations. Mais derrière ces moments, il y a des heures de travail, des analyses, des déplacements et des sacrifices silencieux", a-t-il déclaré.

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Le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour adresser un message aux supporters sénégalais, les invitant à préserver les valeurs de "respect" et de "Téranga" dans leur accompagnement de l'équipe nationale. "Le football peut enflammer les cœurs, mais il ne doit jamais nous faire oublier ce que nous sommes : un peuple de respect, un peuple de mesure, un peuple de Téranga", a-t-il affirmé. Bassirou Diomaye Faye a aussi eu "une pensée heureuse" pour les supporters sénégalais ayant retrouvé leurs familles après les incidents survenus à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc où ils étaient retenus depuis le 18 janvier dernier.

Le président sénégalais a salué "la grâce royale" dont ils ont bénéficié de la part du roi du Maroc, Mohammed VI, estimant que ce geste "honore la fraternité ancienne qui unit le Sénégal et le Royaume du Maroc". En conclusion de son allocution, le chef de l'État a rappelé la portée symbolique du drapeau national remis aux Lions. "Ce drapeau appartient à tous les Sénégalais. Il ne connaît ni région, ni appartenance, ni différence. Il rassemble", a-t-il déclaré.

Invitant les joueurs à aller à la Coupe du monde "avec confiance, humilité et sans peur", Bassirou Diomaye Faye leur a demandé de défendre les couleurs nationales "avec courage", afin que "le monde voit en eux une équipe digne, ambitieuse, fraternelle et résolue".