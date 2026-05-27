Afrique: Bassin du Congo - Les bailleurs de fonds s'engagent à mobiliser 5,32 milliards USD pour financer 63 projets climatiques structurants

26 Mai 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Ismael Aïdara

En marge des 61èmes Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, une table ronde sur le financement du Bassin du Congo communément appelé Fonds Bleu, a réuni à Brazzaville ce mardi dans l'après-midi des partenaires financiers internationaux et de développement engagés dans son financement. 3, 5 milliards USD ont été annoncés.

Le président congolais Denis Sassou N »GUESSO passe à la vitesse supérieure. Il a décidé de prendre le dossier du financement du Bassin du Congo en main. Profitant de l'ouverture ce mardi des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le président Denis Sassou N »GUESSO a décliné devant les partenaires financiers internationaux l'ambitieux chantier du Fonds Bleu qui va transformer l'économie du pays et celle de ses voisins limitrophes. Le financement du gigantesque bassin du Congo était au coeur des discussions cet après-midi entre le gouvernement congolais, la Banque africaine de développement et les partenaires financiers au cours d'une table ronde.

Les bailleurs de fonds se sont engagés à mobiliser 5,32 milliards USD (soit environ 3 000 milliards FCFA) pour financer 63 projets climatiques structurants. Une belle moisson pour Brazaville qui permettra à l'État de développer l'économie bleue et verte autour du géant réservoir adossé sur des investissements structurants et stratégiques. Les efforts internationaux s'articulent autour de plusieurs piliers majeurs: le « Fair Deal » (COP 26). Il s'agit d'un engagement financier historique estimé à 1,5 milliard USD allant de la période 2021 à 2025, conclu par des gouvernements et des entrepreneurs philanthropies, visant à protéger les forêts et les tourbières du bassin, tel que suivi par le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.

Le Fonds Bleu est porté par 17 pays africains et dont le mécanisme cible principalement la gestion durable des écosystèmes, la protection du littoral, la pêche et le tourisme vert. Pour rappel, ces initiatives sont soutenues techniquement et financièrement par diverses institutions, dont la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale et la Banque Africaine de Développement.

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